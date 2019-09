Stiri pe aceeasi tema

- Cazul tanarului impuscat in cap luni, cu un glont ratacit de la poligonul de trageri din Targu-Carbunesti are urmari și asupra animalelor. O femeie și-a facut curaj și a anunțat faptul ca de Craciun și ea a gasit un glonț chiar in porcul pe care trebuia sa il manance.

- Incidentul a avut loc luni, 16 septembrie, in jurul orei 11:55, pe o strada din Gorj. Tanarul de 22 de ani a oprit mașina și a coborat, moment in care un glonț l-a nimerit in cap. „Eram in zona bisericii din Macesu, Targu Carbunesti, sa masuram ceva si dintr-odata m-am trezit cu el in cap.…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca tragerile planificate in poligonul din orașul Targu-Carbunești, județul Gorj, sunt sistate pana la finalizarea cercetarilor in cazul tanarului care a fost a fost impuscat in cap, luni, in timp ce se afla la o distanța de peste 2 kolometri, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Corina Scurtu, a declarat ca politistii din Targu-Carbunesti au fost sesizati luni ca un tanar din comuna Aninoasa a fost lovit in cap de un obiect metalic ce pare a fi glont. Tanarul a fost impuscat la scurt timp dupa ce a coborat dintr-un autoturism, in orasul Targu-Carbunesti.…

- Un tânar în vârsta de 22 de ani, din comuna gorjeana Aninoasa, a fost lovit în cap de un glonț care pare sa fi fost tras de jandarmi în Poligonul de lânga Târgu Carbunești, potrivit

- Un tanar de 22 de ani din județul Gorj a fost impușcat luni, in timp ce se afla la doi kilometri de un poligon de tragere din orașul Targu-Carbunești, transmite corespondentul MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Corina Scurtu, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca polițiștii din…

