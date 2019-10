Primăria vrea să refacă în jur de 140 de stații de autobuz Aproape 4,5 milioane de lei va costa intregul proiect, conform Documentației de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI) realizat de o companie din Timișoara. Momentan, Primaria Arad a lansat licitația pentru serviciile de elaborare a proiectului tehnic de execuție și asistența tehnica din partea proiectantului pentru perioada lucrarilor. Pentru aceasta parte a proiectului, instituția pune la dispoziție 130 de mii de lei net. Sa aflam, totuși, și ce vor sa faca, de fapt. S-au studiat 147 de stații de autobuz din Arad, ce deservesc cele șapte linii de autobuz și doua de microbuz operate… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai vechi investitii straine din domeniul tehnologiei informatiei, deschisa la Timisoara inca din 2013, se va inchide la finalul acestui an. Specializata in domeniul solutiilor pentru aparatele radio digitale, compania Frontier Silicon a decis sa renunte la unitatea din capitala Banatului,…

- Nemulțumire și nedumerire in randul parinților și elevilor care trebuie sa faca naveta pentru a studia: reducerile la abonamentele de autobuz au disparut. Mare parte a acestora dau vina pe Compania de Transport Public, insa culpa este purtata de altcineva. Pe scurt, in 2016, Guvernul hotara niște tarife…

- Piata mondiala a bunurilor de folosinta indelungata, cu exceptia celei din America de Nord, ramane stabila in 2019, la o valoare totala de 1,01 trilioane de euro, conform unui studiu al GfK, potrivit Agerpres.Compania se asteapta ca rata de scadere a vanzarilor in aceasta piata sa fie de numai…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Centrul Medical Unirea preia compania Materna Care SRL si, implicit, companiile Materna Invest SRL si Premiere Care SRL. Centrul Medical Unirea S.R.L. (CMU) este o companie al carei obiect principal de activitate il reprezinta prestarea de servicii…

- Existența antreprenorilor in piața este condiționata nu doar de nivelul de calitate pe care il au produsele realizate de aceștia, ci și de imaginea și povestea care se construiesc in jurul acestor produse. In cazul vinurilor, strategia de marketing ce poate fi aplicata nu are limite de imaginație. Așa…

- Calatorii banateni si nu numai au din aceasta luna la dispozitie patru noi destinații aeriene prin intermediul Aeroportului International Timisoara. Compania aeriana Wizz Air aloca a treia aeronava bazei de la aeroportul Timișoara și va deschide patru destinații noi, cu zbor direct din Timișoara, spre…

- Timisoara e in topul national al cresterilor de pret al proprietatilor imobiliare, dar plusul este unul destul de mic, peste 1%. Analiza pietei de specialitate arata ca clientii sunt mult mai cumpatati atunci cand cumpara o casa noua, ei stau mai mult si analizeaza piata atunci cand fac achizitia. Cel…

- Sambata aceasta va fi fara tramvaie in cartierele Aurel Vlaicu și Gai, ca urmare a unor lucrari la calea de rulare a mijloacelor de transport in comun. Astfel, pe tronsonul UTA – Fat Frumos – Gai, intre orele 8 și 19, vor circula autobuze ce vor opri in vecinatatea stațiilor de tramvai, urmand ca liniile…