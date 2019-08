Primăria Timișoara caută a treia firmă de salubritate, care să adune gunoaiele aruncate pe stradă Primaria Timișoara intenționeaza sa apeleze la serviciile inca unei firme de salubrizare, cu scopul de a scapa orașul de gunoaiele aruncate pe domeniul public. In acest sens, la sfarșitul lunii august, reprezentanții municipalitații au lansat o licitație in vederea gasirii unei societați care sa adune deșeurile din rampele clandestine. Anunțul de participare referitor la „Acord-cadru […] Articolul Primaria Timișoara cauta a treia firma de salubritate, care sa adune gunoaiele aruncate pe strada a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

