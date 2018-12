Consiliul General al Municipiului București va decide, in ședința de miercuri, daca va imputernici Administrația Spitalelor sa demareze procedurile de identificare și achiziționare a unei noi cladiri pentru relocarea Maternitații Giulești, a anunțat luni primarul Gabriela Firea. Cladirea care gazduiește in prezent cea mai mare maternitate din București va implini, in curand, 100 de ani de cand a fost construita. CGMB ar putea aproba, de asemenea, și achiziția de noi cladiri unde sa fie relocate Spitalul de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala "Prof. Dr. Dan Theodorescu", precum și o parte dintre secțiile…