- Primaria Capitalei anunta ca in Bucuresti se intervine, la ora transmiterii stirii, cu 188 de utilaje care aplica tratamente preventive antipolei. Este posibil ca in orele urmatoare sa mai ninga in Bucuresti.

- Primaria Capitalei transmite ca a luat masuri suplimentare privind supravegherea semafoarelor din Bucuresti, dupa ce, zilele trecute, acest sistem ar fi fost accesat ilegal de indivizi necunoscuti.

- Proiectul a fost aprobat cu un 37 de voturi din partea consilierilor PSD, ALDE, PNL, PMP, iar un 9 consilieri USB s-au abtinut de la vot.Astfel, vor fi achizitionate 9 apartamente situate in Str. Spineni nr. 4, Sector 4 si 10 apartamente situate in Str. Gradinarilor nr. 19-21, Sector 3.…

- Proiectul prin care Primaria Capitalei vrea sa deconteze combustibilul folosit de cetateni pana la valoarea de 500 de lei pe luna, daca mai multe persoane folosesc in comun un autoturism proprietate personala, pentru deplasarea in aceeasi directie, catre Bucuresti, a fost aprobat de CGMB.

- Primaria Capitalei va deconta combustibil de pana la 500 lei/luna pentru persoanele din regiunea Bucuresti-Ilfov care fac car-sharing pentru a ajunge la munca sau a-si duce copiii la scoala. Proiectul a fost aprobat joi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. In timp ce primarul Gabriela Firea…

- Primaria Capitalei anunta ca, prin Directia Transporturi, Administratia Strazilor si Politia Locala, a implementat o noua ruta catre centrele comerciale din zona Colentina, pentru degrevarea traficului rutier.

- Compania Municipala Imobiliara București (CMIB) intenționeaza sa cumpere șase imobile - cate unul in fiecare sector al Municipiului București - pentru inființarea Rețelei metropolitane “Asistența pentru seniori. Respect pentru varsta a treia”, aprobat prin Hotarare a Consiliului General al Municipiului…

- Primaria Capitalei ar putea atribui denumirea de Piața „General Gheorghe Anghelescu” (fost ministru de Razboi in anul 1882) spațiului public situat la intersecția strazilor General Constantin Budișteanu cu Calea Griviței. Proiectul privind atribuirea denumirii de Piața „General Gheorghe Anghelescu”…