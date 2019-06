Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul Judetean „Mavromati” din Botosani inca incearca sa gaseasca solutii pentru transferul primarului Dorel Dorneanu, care are arsuri grave pe aproape tot corpul, la un spital specializat.

- Primarul comunei Corni din judetul Botosani, Dorel Dorneanu, care, vineri seara, a suferit arsuri grave dupa ce o instalatie artizanala de produs tuica i-a explodat in fata, a fost transferat duminica la un spital din Brasov, potrivit cadrelor medicale de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului…

- Primarul comunei Corni, Dorel Dorneanu, in varsta de 65 de ani, a ajuns in stare grava la spital dupa ce, vineri seara, i-a explodat cazanul de tuica in fața. Barbatul se afla in propria curte și se afla langa un cazan pentru prepararea țuicii. Intr-o clipa, conținutul cazanului s-a autoaprins, iar…

