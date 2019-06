Stiri pe aceeasi tema

- Premierul rus Dmitri Medvedev se va deplasa luni in Franta pentru o intalnire cu omologul sau francez Edouard Philippe, in prima vizita la inalt nivel a unui oficial rus pe teritoriul francez dupa cea a presedintelui Vladimir Putin din 2017, au anuntat Parisul si Moscova, relateaza AFP. Intalnirea va…

- În calatorie la Geneva în cadrul celei a 100-a aniversari a Organizației Internaționale a Muncii, președintele a luat cuvântul vorbind despre mișcarea “vestelor galbene”, aparuta în Franța în noiembrie anul trecut. În scadere în intensitate de câteva…

- Cehia ar putea pierde fonduri europene in contextul in care Comisia Europeana a stabilit ca premierul Andrej Babis este in situatie de conflict de interese din cauza afacerilor cu plasare de active, relateaza cotidianul Hospodarske Noviny, citat de agentia Reuters. Daca vor fi confirmate in…

- Statul francez este "auto-asigurat" pentru Catedrala Notre-Dame din Paris, respectiv monumentul nu avea asigurare și se presupune ca iși acopera propriile costuri, a declarat purtatorul de cuvant al Consulatului francez din New York, citat de Market Watch.Franța deține Catedrala Notre-Dame,…

- Premierul francez Edouard Philippe a anuntat miercuri lansarea unui ''concurs international de arhitectura pentru reconstructia flesei'' catedralei Notre-Dame, distrusa in incendiul care a devastat edificiul luni seara, informeaza AFP si DPA.Obiectivul acestui demers este ''de a dota Notre-Dame…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a mulțumit președintelui rus Vladimir Putin, saptamana trecuta, pentru „cadoul” neobișnuit oferit Israelului. Este vorba de ramașițele pamantești ale unui soldat israelian disparut in 1982 in Liban.

- Regele Iordaniei, Abdulah II, si-a anulat vizita in Romania, care trebuia sa inceapa luni, dupa ce premierul Viorica Dancila a anuntat duminica, in SUA, ca va muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, anunta Arab News.