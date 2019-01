Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul juridic din Arabia Saudita trece printr-o perioada de transformare, dupa ce printul Mohammed bin Salman a inceput o campanie „progresista” de reformare in aceasta tara. Dupa ce a dat o lege care permite femeilor sa poata dobandi permis de conducere, acum acestea vor putea sa fie informate prin…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, criticat de un influent senator pentru ca s-a abtinut sa-l acuze pe printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, ca a ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, a afirmat miercuri ca mai cauta dovezi inainte de a desemna

- "Daca spun ceva, am nevoie de dovezi", a declarat el la bordul avionului cu care s-a deplasat la Ottawa unde urmeaza sa participe joi la o reuniune a coalitiei antijihadiste din Siria si Irak. "Sunt convins de faptul ca vom gasi alte dovezi despre ce s-a intamplat. Numai ca nu stiu ce va fi, nici…

- Gina Haspel, directorul CIA, va vorbi marți in Congresul american despre progresul anchetei deschise in urma uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza The Washington Post. Mai mulți membri ai Congresului și-au manifestat nemulțumirea…

- O instanța argentiniana, desemnata sa se ocupe cu investigarea prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a cerut miercuri Ministerului de Externe sa ceara informații Turciei, Yemenului și Curții Penale Internaționale, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Biroul…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca nu exista dovezi clare care sa demonstreze ca prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, este responsabil pentru asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Pompeo…

- Comunicatul contrazice afirmatiile sauditilor conform carora Khashoggi a fost ucis dupa o lupta in consulat. Declaratia vine dupa vizita procurorului-sef al Arabiei Saudite la Istanbul. Procurorul, Irfan Fidan, a declarat ca discutiile din aceasta saptamana cu omologul sau saudit, Saud…

- Gina Haspel i-a prezentat presedintelui 'concluziile si analizele deplasarii sale in Turcia', a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Robert Palladino. SUA asteapta in continuare o ancheta amanuntita a sauditilor, a indicat Palladino. 'Dorim aceasta cat mai rapid posibil.…