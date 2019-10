Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, presedintele executiv al PSD, a declarat ca rolul sau in campania pentru prezidentiale a social-democratilor va fi unul "cheie", adaugand ca in cazul in care ar fi existat solicitari de suspendare a sa din functia de partid, imediat si-ar fi depus demisia. "Unul cheie, o sa vedeti, urmariti campania si o sa vedeti, o sa va prindeti", a declarat Eugen Teodorovici, sambata, la Romexpo, intrebat care va mai fi rolul sau in campania pentru prezidentiale a candidatului PSD, Viorica Dancila. Fiind intrebat daca o va mai insoti pe aceasta in deplasarile…