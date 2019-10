Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Mircea Diaconu, candidat la alegerile prezidentiale sustinut de Pro Romania si ALDE, a afirmat sambata ca nu negociaza cu PSD ca sa fie sustinut in cursa pentru Palatul Cotroceni și a precizat ca moțiunea de cenzura este posibil sa o faca pe Viorica Dancila un concurent mai periculos la Cotroceni."Cifrele,…

- La miezul nopții, s-a incheiat termenul limita pana la care au putut fi depuse candidaturile pentru alegerile prezidentiale din noiembrie. Pentru moment, Biroul Electoral Central a acceptat candidaturile lui Klaus Iohannis (sustinut de PNL pentru un al doilea mandat la Palatul Cotroceni,…

- Presedintele PSD Viorica Dancilla se intalneste, luni, de la ora 11.00, cu liderii ALDE si Pro Romania, Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta. Discutiile vizeaza o posibila sustinere a celor doua partide a candidatului PSD la prezidentiale. PSD a decis, deja, prin votul Comitetului Executiv National,…

- "Daca la europarlamentare se obtinea ca la locale si parlamentare, un scor foarte bun - peste 40%, automat se mergea pe varianta clasica, si anume presedintele partidului sa fie candidat, dar nu suntem in aceasta situatie. (...) Solutia din punctul meu de vedere e de a crea o alternativa la ce e…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi ca analizeaza posibilitatea unei candidaturi independente la alegerile prezidentiale asta daca are sustinerea PSD, ALDE si Pro Romania. Tot joi, presedintele PSD Viorica Dancila a reafirmat ca partidul sau va avea candidat propriu la prezidentiale,…

- Viorica Dancila isi reia astazi, turneul electoral prin tara. Conform programului anuntat, joi este in Mehedinti, vineri, in judetele Mureș si Bistrița Nasaud. Turneul destinat alegerilor prezidentiale va continua cu judetul Sibiu, iar duminica se va opri in Prahova. Ca nu e de gluma, iar Dancila joaca…

- Ședința Comitetului Executiv al PSD este una tensionata, asta pentru ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Viorica Dancila. Conform surselor noastre, Firea i-a reproșat Vioricai Dancila ca a incalcat regulile și a vorbit public despre o candidatura.…