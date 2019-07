Prezidențiale. PSD, DECIZIE privind susținerea lui Tăriceanu Potrivit Romania TV, in urma votului, PSD a decis sa nu il susțina pe Calin Popescu Tariceanu la prezidențiale. Amintim ca in cursul zilei de ieri Tariceanu a vorbit inclusiv despre ruperea alianței daca nu e susținut, precizand ca va candida. „Da, acest lucru vi-l spun fara doar și poate, impreuna cu colegii mei am analizat acest lucru și ma indrept spre o candidatura, dar ar fi mult mai util sa aiba o susținere cat mai larga, adica sa fie din partea coaliției PSD și ALDE și poate chiar mai mult. Am vazut ca exista o așteptare din partea susținatorilor noștri, ma refer și la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

