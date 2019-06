Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii s-au reunit sambata in congres extraordinar, pentru a-si alege presedintele, presedintele executiv si secretarul general al partidului. UPDATE ORA 11:41 Congresul PSD a inceput Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat in care vor fi alesi…

- Pesediștii s-au reunit, astazi, la Sala Palatului pentru a alege noul președinte al partidului dupa ce Liviu Dragnea a ajuns in inchisoare. Atmosfera de la Sala Palatului este mult mai relaxata ca anul trecut la congresul extraordinar. Nici urma de protestatari care sa injure ”ciuma roșie”. Delegații…

- "Am toate șansele care pot beneficia in urma celor 30 de ani de activitate. Colegii ma cunosc, am avantajul ca, nu fața de ceilalți, avantaj in general in astfel de candidatura ca sunt intre colegi. Ma cunosc, știu ce pot , știu ce am facut pana acum, știu ceea ce aș putea sa fac, nu am de ce sa…

- Congresul extraordinar al PSD va avea loc la Sala Palatului, de la ora 11.00, iar social-democratii vor alege presedintele, presedintele executiv si secretarul general al partidului. Delegatii formatiunii vor valida noul statut si proiectul politic al formatiunii, potrivit Mediafax.

- O inregistrare din timpul ședinței PSD Constanța din 19 iunie a ajuns in posesia site-lui local ordinea.ro. In inregistrare se aude vocea președintelui Felix Stroe, care folosește un limbaj colorat pentru a-i mobiliza pe social-democrații constanțeni. Stroe iși indeamna colegii sa ”nu intoarca obrazul”…

- Congresul organizat dupa intemnițarea lui Liviu Dragnea va avea loc in 29 iunie 2019, la Sala Palatului din Capitala. Deocamdata, singura care și-a anunțat candidatura pentru șefia PSD este premierul Viorica Dancila. Conferința extraordinara a PSD Bihor s-a organizat departe de ochii…

- Fostul premier Paul Stanescu, mazilit de Liviu Dragnea, va deveni noul presedinte executiv al partidului, pana la Congresul din luna iunie, sustin surse politice pentru Adevarul. Viroica Dancila va prelua azi, oficial, sefia partidului. Codrin Stefanescu, unul dintre locotenentii fideli lui Dragnea,…