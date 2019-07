Președinție Consiliu UE. Teodorovici spune ce a demonstrat România "Presedintia romana a fost un test pentru administratia publica, care a demonstrat ca poate face fata oricarei provocari, la cel mai inalt nivel. Pe scurt, mandatul Presedintiei romane a Consiliului Afacerilor Economice si Financiare arata astfel: am depus un efort sustinut, am fost foarte eficienti si suntem gata pentru urmatorul mandat", subliniaza Eugen Teodorovici. Potrivit Ministerului Finantelor, obiectivele Presedintiei romane la Consiliul Economic si Financiare au fost consolidarea Uniunii Economice si Monetare, intarirea Uniunii Bancare si a Pietelor de Capital, o impozitare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

