- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a propus luni organizarea de alegeri parlamentare anticipate, in contextul in care Parlamentul de la Caracas este condus de opoziție, potrivit Reuters, potrivit mediafax.Citește și: PSD arunca bomba! Ce planuiește alianța USR-PLUS sa faca pe 26 mai…

- Un general venezuelean, Ramon Rangel, indeamna fortele armate sa se ridice impotriva presedintelui Nicolas Maduro, care se sprijina pe sustinerea armatei pentrua ramane la putere, dupa ce liderul opozitiei Juan Guaido s-a autoproclamat in ianuarie presedintel interimar, relateaza Reuters, scrie news.ro.Ramon…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca președintele Trump este gata, daca este necesar, sa implice armata americana în Venezuela, unde marți au avut loc ciocniri violente dupa ce un grup de soldați s-a ridicat împotriva președintelui Nicolas Maduro.”O…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca soldații ruși trebuie sa paraseasca Venezuela, solicitarea sa venind la câteva zile dupa ce un contingent militar rusesc a sosit în apropiere de Caracas, capitala Venezuelei. "Rusia trebuie sa iasa din…

- Statele Unite ale Americii au acuzat luni Rusia de ,,escaladarea nesabuita” a situației din Venezuela prin primiterea de avioane militare și de personal în țara lovita de criza, asupra careia SUA a impus multiple sancțiuni, informeaza Reuters. Avioanele rusești și personalul…

- Reprezentantul special al SUA pentru Venezuela, Elliott Abrams, și adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, se vor intalni saptamana aceasta la Roma pentru a discuta despre criza din Venezuela, potrivit agenției Reuters preluata de mediafax. Venezuela, un stat aliat al Kremlinului,…

- Vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodriguez, va efectua vineri o vizita la Moscova unde va avea o serie de discuții cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a informat agenția de știri RIA, ultima dintr-o serie de vizite efectuate de oficiali venezueleni în Rusia, relateaza Reuters, potrivit…

- Rusia va recunoaște rezultatul unor eventuale alegeri anticipate in Venezuela doar in cazul in care președintele venezuelean Nicolas Maduro va cere organizarea acestora, a declarat ambasadorul rus la Caracas, Vladimir Zayemsky, relateaza site-ul agenției Tass. "Daca decizia de a ține astfel…