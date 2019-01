Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat miercuri ca tara sa intrerupe relatiile diplomatice cu Statele Unite, dupa ce Donald Trump l-a recunoscut pe liderul opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte interimar, relateaza AFP. "Am decis sa rup relatiile diplomatice si politice cu…

- Cel putin patru persoane au murit in tulburari care au avut loc in cursul noptii in Venezuela, unde sunt asteptate miercuri manifestatii pro si antiguvernamentale, au anuntat politia si o organizatie neguvernamentala, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Jens Stoltenberg, AVERTISMENT…

- Zeci de palestinieni au organizat miercuri o manifestatie de protest in fata "America House" din orasul Ramallah, in Cisiordania, impotriva "politicii de santaj financiar a Statelor Unite", dupa decizia administratiei americane de a taia toate ajutoarele acordate palestinienilor pana la sfarsitul…

- Inspectoratele pentru situatii de urgenta din judetele vizate de Codul galben de precipitatii abundente - ploi, lapovita, ninsori si polei - sunt pregatite sa activeze grupele operative, pentru a putea veni in sprijinul oamenilor inca de la aparitia primelor efecte ale fenomenelor meteo periculoase,…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat marti ca a ordonat "revizuirea" relatiilor diplomatice cu Statele Unite si ca va anunta noi masuri in curand, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Vicepresedintele american Mike Pence a discutat marti la telefon cu presedintele Parlamentului venezuelean Juan Guaido, arestat pentru scurt timp duminica în tara sa, si a subliniat "leadership-ul sau curajos", au indicat într-un comunicat serviciile vicepresedintelui american,…

- Comisia Europeana a reiterat, miercuri, apelul adresat Statelor Unite in sensul eliminarii vizelor de calatorie pentru toate tarile membre ale Uniunii Europene, inclusiv pentru Romania.Citește și: ULTIMA ORA - Viorica Dancila ii raspunde lui Klaus Iohannis: scrisoare adresata președintelui…