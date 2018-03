Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Liviu Dragnea este invitatul lui Mihai Gadea la emisiunea „Sinteza zilei”. Urmarește LIVE interviul cu liderul PSD De ce a fost Congres PSD? Dragnea: Era un an de la guvernare, o...

- Liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a propus redenumirea formatiunii sale, Frontul National, in Adunarea Nationala pentru a-i finaliza "reformarea, conditie a succesului", informeaza AFP, EFE si Reuters."Reformarea pentru care m-ati ales, va cer acum sa o duceti la bun sfarsit,…

- Presedintele executiv al PSD, Viorica Dancila, considera ca aceasta functie este compatibila cu aceea de prim-ministru pe care o detine, iar oamenii care au sustinut-o au apreciat ca astfel va fi o relatie mai stransa intre Guvern si partid.

- Presedintele american Donald Trump va sustine un set restrans de amendamente la legile privind controlul armelor, renuntand la cele mai semnificative schimbari pe care le-a luat in calcul dupa atacul armat comis in statul Florida, potrivit unor oficiali de la Casa Alba citati de agentia Reuters.

- Presedintele american Donald Trump va participa in aprilie la Summitul Americilor in Peru si apoi va vizita Columbia, a anuntat sambata Casa Alba, relateaza Reuters. Agentia de presa britanica mentioneaza ca va fi prima vizita a lui Trump in America Latina. Liderul de la Casa Alba va avea…

- "Vreti sa mai fiu in continuare presedintele vostru?", i-a intrebat Liviu Dragnea, la finalul lungului sau discurs, pe delegatii PSD veniti la Congres. El a spus, inainte, a unii l-au sfatuit sa puna aceasta intrebare, altii sa nu faca acest lucru.

- Presedintele american Donald Trump nu se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un daca Phenianul nu va intreprinde "actiuni concrete" in ceea ce priveste denuclearizarea, a declarat, vineri, Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, relateaza site-ul postului CNN si agentia Reuters.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca il va propune pe presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, pentru functia de presedinte al Consiliului National. "I-am spus domnului Badalau, dupa Congres o sa convocam Consiliul National si eu sa-l propun ca presedinte al Consiliului…

- „Eu cred ca PSD este deja sub 10% si PNL are 51%, creste ca Greuceanu. Una peste alta, la doua zile apare un sondaj inainte de Congres. Ne-am prabusit, cred ca avem undeva 8-9% si PNL se duce spre 60%”, a declarat presedintele PSD Liviu Dragnea, razand zgomotos dupa ce i s-a cerut sa comenteze sondajul…

- Presedintele american Donald Trump ar putea acorda o amanare temporara a tarifelor suplimentare la importurile de otel si aluminiu pentru Canada si Mexic, a anuntat, miercuri, Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, marti, ca va gasi in curand un nou consilier pentru Afaceri Economice, dupa ce Casa Alba a anuntat ca Gary Cohn a decis sa se retraga din aceasta functie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut Statelor Unite sa ii trimita dovezi clare ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, numind acuzatiile de pana acum „tipete in Congresul Statelor Unite”, scrie Reuters.

- Presedintele CEFC China Energy, firma privata care a acceptat sa cumpere o participatie de aproape 10 miliarde dolari in Rosneft, a fost investigat pentru presupusele crime economice, scrie Reuters, citand o sursa avizata.

- Presedintele american Donald Trump l-a numit marti pe strategul politic Brad Parscale director al viitoarei sale campanii din 2020 la care vizeaza un al doilea mandat la Casa Alba. Este vorba de un expert in materie de media digitale in varsta de 42 de ani care a jucat un rol esential pentru victoria…

- Presedintele american Donald Trump a ajuns la un acord cu compania Boeing pentru furnizarea a doua aeronave Air Force One, în schimbul sumei de 3,9 miliarde de dolari, a anuntat marti Casa Alba, citata de Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat in Consiliul de Securitate al Federatiei Rusiei in legatura cu situatia din regiunea siriana Ghouta Orientala, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat luni de agentia de presa TASS, relateaza Reuters. Oficialul rus…

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit la Turnu Severin despre campania "Fara penali in functii publice". El a aratat ca acest principiu exista in mai multe constitutii europene si este un principiu prin care legea incearca sa inlocuiasca un eventual deficit de morala educationala.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca formatiunea sa sustine in continuare DNA si crede ca presedintele Klaus Iohannis va adopta o pozitie de “sustinere a statului de drept”. “Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce…

- Demisia lui Zuma devine astfel epilogul indelung asteptat al unei crize politice care a zguduit tara timp de mai multe saptamani. Presedintele a facut anuntul in cadrul unui discurs televizat catre natiune. Dupa saptamani intregi de incertitudine care a aruncat tara intr-o criza…

- Bucuresti, 14 feb/ Agerpres/- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, intentia organizarii unui congres extraordinar al partidului. El a declarat, inainte de sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca acest congres ar putea avea loc in luna martie. AGERPRES/ (A - Autor: Cristian Lupascu,…

- Presedintele american Donald Trump a propus luni un buget federal de 4.400 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2019, care prevede reducerea programelor interne, cresterea cheltuielilor militare si finantarea constructiei zidului de la granita cu Mexicul, transmite Reuters, conform news.ro.Bugetele…

- Statele Unite sunt dezamagite ca presedintele Poloniei a promulgat legea care instituie pedepse cu inchisoarea pentru cei care atribuie statului polonez crimele nazismului, declara secretarul de Stat american Rex Tillerson, potrivit news.ro.

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a acuzat, duminica, Statele Unite ca ameninta Rusia cu noi arme nucleare, dupa ce Washingtonul a publicat un raport privind politica SUA în domeniul nuclear în care sunt anuntate planuri de modernizare a arsenalului atomic, informeaza agentia de…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Calin Popescu Tariceanu a lansat marti un nou atac la adresa sefului statului. Presedintele ALDE a declarat ca modificarea legilor justitiei reprezinta un prim pas important care urmareste sa rupa legatura intre statul paralel si justitie.

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat marti, in mod ironic, ca este 'ofensator' faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata de Statele Unite si pe care a calificat-o drept un 'gest neamical', dar a exclus eventuale masuri de retorsiune…

- Presedintele parlamentului regional din Catalonia, Roger Torrent, a decis marti sa amane sesiunea de investire a separatistului Carles Puigdemont, dar i-a luat apararea, asigurand ca acesta are tot dreptul de a fi investit, relateaza AFP, EFE si Reuters. Initial, sedinta forului legislativ…

- Directorul adjunct al FBI (Biroul Federal de Investigatii al SUA), Andrew McCabe, a demisionat luni, informeaza agentiile de presa Reuters, AFP, DPA si EFE, din surse de la Washington, pe care nu le identifica. Contextul mentionat in general este legat de criticile la adresa lui McCabe din partea…

- Emisarul special al Natiunilor Unite pentru Siria, Staffan de Mistura, va conduce o comisie constitutionala ce va fi infiintata la conferinta de pace ce va avea loc la inceputul acestei saptamani la Soci, in Rusia, transmite Reuters, preluand o stire a agentiei ruse Interfax, care citeaza documente…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizand ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal in SUA, relateaza Reuters.

- Presedintele ceh Milos Zeman i-a cerut miercuri din nou lui Andrej Babis sa incerce formarea guvernului, desi acesta din urma a pierdut primul vot de incredere al legislativului si este cercetat penal pentru frauda cu fonduri europene, informeaza agentiile AFP si Reuters. Solicitarea lui Zeman a…

- "Doamna Dancila, si din informatiile pe le-am luat, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele sistemului paralel, a statului paralel din Romania. Povestea asta cu studiile facute la Academia de Informatii, de informatiile Securitatii, au o structura de genul asta foarte utila, in care foarte multi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, referitor la problemele vicepremierului Paul Stanescu din justitie, ca este "o lovitura disperata", fara sa faca alte precizari, mentionand ca daca va comenta acest lucru "asa-zisii gardieni ai statului de drept" vor spune ca influenteaza justitia.…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a cerut joi forului legislativ sa adopte o lege privind autodeterminarea minoritatii musulmane a tarii, avertizand ca neadoptarea ei ii va determina pe rebelii separatisti sa abandoneze demersurile pentru pace si sa declare din nou razboi, relateaza Reuters.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba, presedintele…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri ca doreste sa vada adoptarea unor masuri in sprijinul tinerilor fara documente care au venit in SUA atunci cand erau copii, adaugand insa ca orice proiect de lege privind imigratia va trebui de asemenea sa aiba in vedere probleme precum locurile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a respins luni ideea posibilitatii scindarii formatiunii, aratand ca partidul este unul unitar si a evitat un raspuns cu privire la o eventuala sanctionare a deputatului Cezar Preda, ca urmare a anuntului acestuia ca deschide in cadrul formatiunii un grup crestin-democrat."PNL…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, s-a intalnit joi cu presedintele Cubei, Raul Castro, incheind o vizita de doua zile la Havana menita sa consolideze relatiile economice si politice intre Blocul comunitar si statul comunist, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Mii de peruani au participat joi la marsuri de protest in tara impotriva gratierii fostului lider autoritar Alberto Fujimori de catre presedintele in exercitiu, care este implicat intr-un scandal de coruptie, si au cerut noi alegeri generale, informeaza vineri Reuters, potrivit Agerpres. Protestele…

- Presedintele peruan Pedro Pablo Kuczynski a anuntat duminica ca il va gratia din motive umanitare pe fostul sef al statului Alberto Fujimori, condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru coruptie si...

- Kuczynski a spus ca Fujimori, in varsta de 79 de ani, care a condus tara din 1990 pana in 2000, a fost eliberat pe motive de sanatate. Recent, el a fost scos din inchisoare si internat din cauza unei artimii si hipotensiuni arteriale. Gratierea lui Fujimori a venit la cateva zile dupa ce sustinatorii…