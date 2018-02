Stiri pe aceeasi tema

- El cere crearea unei comisii guvernamentale pentru a demara o ancheta, conform purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, informeaza agentia de presa rusa TASS. Comisie speciala „Presedintele a dispus ca guvernul sa instituie o comisie speciala pentru a investiga prabusirea…

- Vladimir Putin a transmis condoleanțe rudelor celor 71 de oameni care și-au pierdut viața in urma accidentului aviatic produs la Mosvoca. „Presedintele a dispus ca guvernul sa instituie o comisie speciala pentru a investiga prabusirea avionului in regiunea Moscovei. De asemenea, Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin si premierul israelian Benjamin Netanyahu au discutat telefonic, sambata, despre atacurile aeriene desfasurate de catre fortele israeliene asupra unor tinte din Siria, iar liderul de la Moscova a facut apel la evitarea intensificarii tensiunilor, relateaza Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat telefonic, vineri, despre procesul de pace din Siria si despre criza din estul Ucrainei, potrivit unui comunicat de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Un parlamentar rus, citat de agentia de presa RIA Novosti, a afirmat luni ca Moscova a desfasurat rachete performante in enclava sa Kaliningrad, riverana Marii Baltice. Intr-o conferinta de presa, Dmitri Peskov nu a mentionat insa daca in Kaliningrad au fost desfasurate sisteme de rachete.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a mostenit un modest apartament in centrul Tel Aviv-ului pe care el il oferise cadou profesoarei sale de limba germana din adolescenta, Mina Yuditskaya Berliner, scrie luni cotidianul israelian Yediot Aharonot, citat de agentia EFE. Ambasada rusa a preluat apartamentul,…

- Kremlinul a calificat, ieri, drept "defaimatoare" declaratiile lui Grigori Rodcenkov, fost sef al laboratorului antidoping de la Moscova, care l-a acuzat pe Vladimir Putin ca a jucat un rol crucial in organizarea dopajului sistematic a sportivilor rusi la Jocurile Olimpice. "Este o noua defaimare…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca Moscova prefera sa dezvolte relatiile cu Washingtonul, in loc sa ia masuri impotriva "Raportului Kremlin, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat in gluma, marti, ”vexant” faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile sa fie sanctionate de Washington, pe care a catalogat-o drept un ”act inamical”, dar a exclus pentru moment masuri de retorsiune, relateaza AFP. ”Este, bineinteles, un…

- Președintele rus Vladimir Putin știa despre schemele de dopaj in sportul rusesc, care au fost inițiate pentru a asigura victoria sportivilor ruși la Jocurile Olimpice din 2008 și 2012, sustine televiziunea germana ARD, care citeaza un interviu cu Grigory Rodcenkov, fostul sef al laboratorului anti-doping…

- Președintele rus, Vladimir Putin, va avea luni o intrevedere cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la Moscova. Netanyahu va efectua o scurta vizita de lucru in Rusia, conform serviciul de presa al Kremlinului. "Cei doi lideri intenționeaza sa discute aspecte legate de stimularea cooperarii ruso-israeliene…

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP."Tocmai m-au arestat. Nu are…

- Presedintele rus Vladimir Putin si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au discutat telefonic, marti, despre situatia din Siria, in conditiile in care Turcia desfasoara o operatiune militara in provincia siriana Afrin, a anuntat serviciul de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Președintele rus a sarbatorit Boboteaza cu o baie in lacul Seliger, aflat la aproximativ 400 de kilometri distanța de Moscova. Vladimir Putin a infruntat frigul și a renunțat la haine pentru a marca aceasta tradiție. Vezi galeria foto + 2 + 2 Președintele rus a mers alaturi de alți credincioși la lacul…

- Numerosi rusi, printre care si presedintele Vladimir Putin, s-au scufundat in noaptea de joi spre vineri in raurile si lacurile inghetate, pe un frig extrem, care a determinat autoritatile sa anuleze, in anumite regiuni, acest ritual care marcheaza Boboteaza pe rit vechi, informeaza AFP. …

- Moscova va raspunde în mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizând ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti.

- Ucraina continua provocarile la granita de langa Peninsula Crimeea, iar instalarea sistemului antiaerian S-400 in regiune este o masura de securitate luata de Rusia si nu reprezinta o amenintare, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit Craciunul pe stil vechi, participand la slujba din biserica din Sankt Petersburg unde tatal sau a fost botezat, a anuntat servicul de presa al Kremlinului.

- "Aceasta sarbatoare ofera fericire si speranta pentru milioane de credinciosi (...) si ii uneste in jurul valorilor crestine eterne ale tarii noastre", a declarat printre altele Vladimir Putin, potrivit comunicatului Kremlinului.El a adus de asemenea un omagiu "actiunii cu adevarat dezinteresate…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit Craciunul ortodox pe rit vechi sambata seara, asistand la un serviciu religios intr-o biserica din Sankt Petersburg unde a fost botezat tatal sau, a anuntat Kremlinul, informeaza AFP. "Aceasta sarbatoare ofera fericire si speranta pentru milioane…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Vladimir Putin se foloseste de riscul suplimentarii sanctiunilor americane impotriva Rusiei pentru a ii incuraja pe rusii bogati sa repatrieze o parte din activele pastrate de acestia in strainatate, care, potrivit unor estimari, ar depasi 1.000 de miliarde de dolari, relateaza Bloomberg.Presedintele…

- Igor Dodon a plecat luni, 25 decembrie, intr-o noua vizita de lucru la Moscova. Potrivit sefului statului, vizita are loc la invitatia omologului sau rus, Vladimir Putin. Presedintele va participa doua zile la intalnirea neformala a liderilor statelor CSI.

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Președintele rus a participat la un meci de hochei, care s-a desfașurat in Piața Roșie din Moscova. De altfel, este un lucru cunoscut ca Vladimir Putin este un fan al acestui sport. Nu este pentru prima oara cand joaca hochei in public. Președintele rus a participat la meciul de hochei alaturi de mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat la un meci de hochei pe gheata, alaturi de vedete ale acestui sport, in noaptea de vineri spre sambata, in Piata Rosie din Moscova, relateaza AFP.

- Moscova a finalizat un acord cu Ankara pentru vanzarea de sisteme rusesti de aparare antiaeriana S-400, primele livrari fiind prevazute pentru sfarsitul anului 2019, a anuntat joi un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP."Concret, contractul se afla acum in faza de implementare.…

- Președintele sarb Alexander Vucic l-a asigurat pe omologul rus Vladimir Putin ca Serbia nu va impune sancțiuni impotriva Rusiei din cauza anexarii ilegale a Crimeei. Declarația a fost facuta dupa discuțiile de la Moscova purtate de cei doi, scrie Balkaninsight. Vucic a reiterat astfel poziția Serbiei…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic, aflat in vizita pentru prima data la Moscova de la inceputul mandatului sau, in mai, si-a exprimat speranta ca Vladimir Putin va fi reales la conducerea Rusiei, relateaza marti AFP. 'Serbia acorda o mare importanta mainii prietenesti pe care ne-a…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a multumit omologului sau american Donald Trump pentru informatiile oferite de CIA si care au ajutat la arestarea teroristilor care au planuit atacuri cu bomba in orasul Sankt Petersburg, a anuntat duminica serviciul de presa al Kremlinului, relateaza agentia Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump au convenit, intr-o convorbire telefonica avuta joi, sa faca schimb de informatii cu privire la Coreea de Nord si sa coopereze asupra unor posibile initiative pentru rezolvarea crizei nord-coreene, a indicat vineri Kremlinul, potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca fostul sef al laboratorului antidoping de la Moscova, Grigori Rodcenkov, de la declaratiile caruia a pornit scandalul de dopaj cu privire la Rusia, este sub controlul si sub protectia FBI, relateaza L'Equipe."Rodcenkov se afla sub controlul si sub…

- Președintele rus Vladimir Putin spune ca va participa la alegerile prezidențiale din martie, 2018, în calitate de independent, scrie paginaderusia.ro „Va fi o autonominalizare, dar contez pe sprijinul unor forțe politice și organizații sociale care îmi împartașesc…

- Postarile presedintelui american Donald Trump pe contul personal de Twitter sunt percepute drept declaratii oficiale si citite de catre omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Un…

- O desfasurare ampla de forte militare ruse nu mai este necesara in Siria, a declarat marti Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters, citat de news.ro.Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni, intr-o vizita-surpriza in Siria, ca o ”parte semnificativa” a…

- Imbracat in armura medievala și calare pe un urs, cu un cațeluș in brațe sau in costum de Moș Craciun: toate acestea sunt ipostaze in care a fost imaginat Vladimir Putin de mai mulți tineri artiști ruși. O expoziție dedicata președintelui rus a fost inaugurata la Moscova.

- UPDATE: Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a anunțat intenția de a candida in alegerile prezidențiale din anul 2018. "Imi voi inainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse", a declarat Putin in cadrul unei intalniri cu muncitorii uzinei GAZ. In cadrul unui…

- In cadrul unui eveniment tinut la Moscova, unde majoritatea participantilor erau tineri, Vladimir Putin a intrebat audienta daca il sustine sa candideze in alegerile prezidentiale din luna martie 2018. Participantii la eveniment au raspuns afirmativ si au inceput sa aplaude. "Inteleg ca aceasta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a aparat "valorile traditionale" participand vineri la Sfantul Sinod Arhieresc al Patriarhiei Moscovei, o premiera pentru un presedinte rus, fapt ce demonstreaza legaturile stranse dintre Kremlin si Biserica Ortodoxa Rusa, relateaza AFP. Totul s-a intamplat cu o zi…

- Institutiile media din alte tari sunt agenti straini, in Rusia. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a promulgat sambata, 25 noiembrie, proiectul de lege care va permite desemnarea institutiilor media din alte tari care activeaza in Rusia drept ”agenti straini”, informeaza Mediafax . Recent, proiectul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut saptamana aceasta, la Soci, mai multe intalniri cu tematica militara. Seria actuala, a zecea la numar, a inceput chiar de luni printr-o reuniune cu conducerea Ministerului Apararii si reprezentantii complexului militar-industrial cu privire la noul program de stat…

- Presedintele sudanez, Omar al-Bashir, a pretins joi, in timpul unei intrevederi cu liderul rus Vladimir Putin, ca Sudanul are nevoie sa fie protejat de 'actiunile agresive' ale SUA, in pofida ridicarii recente a embargoului american impus vreme de 20 de ani la adresa tarii sale, informeaza AFP.'Estimam…

- In timp ce Rusia si-a anuntat recent dorinta de a transforma primul „luptator” stealth intr-un avion de generatia a sasea, Su-57 este inca in curs de testare si nu a fost inca produs in masa. Totusi, Moscova propune modelul Su-57 ca un „luptator” mai capabil decat F-22 Raptor, in ciuda faptului…

- Președintele rus Vladimir Putin este decis sa impiedice raspandirea valorilor europene spre est, spre Ucraina, care, la fel ca Georgia, nu are nicio șansa de a deveni membru al NATO atat timp cat viziunea lui Putin despre lume predomina la Moscova, a declarat seful Serviciului german de informatii externe,…

- Proiect privind incadrarea institutiilor media din alte tari ca "agenti straini", aprobata in Rusia. Proiectul de lege a fost aprobat la mai putin de o saptamana dupa ce Washingtonul a obligat RT, institutie media controlata de Moscova, cunoscuta anterior drept Russia Today, sa se inregistreze ca…

- Instrucțiunile sunt cuprinse intr-un document detaliat, de șapte pagini, pe care Kremlinul l-ar fi expediat, luna trecuta, catre 45 de companii din sectorul energetic și al utilitaților. Tematic, accentul este pus pe scenarii ce vizeaza dezvoltarea de noi locuri de munca, realizari științifice și inalta…

- Presedintele american Donald Trump considera ca amenintarea nucleara din partea Coreei de Nord este mai importanta decat presupusele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, a declarat duminica un consilier al Casei Albe. Marc Short, director pentru afaceri legislative…