- De la actorul-umorist la președinte al Ucrainei. Volodimir Zelenski, ales în alegerile prezidențiale ucrainene de acum o luna, a fost învestit șef al statului luni, 20 mai. Învestirea sa marcheaza o noua era pentru aceasta țara independenta de mai puțin de 30 de ani, greu încercata…

- Noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat luni in discursul sau de investitura dizolvarea Radei Supreme (parlamentul unicameral), care ii este in mare parte ostila, convocand alegeri legislativ...

- Volodimir Zelenski, noul președinte al Ucrainei, a anunțat luni ca va iniția procedura de dizolvare a Radei Supreme, legislativul unicameral de la Kiev, subliniind necesitatea convocarii de alegeri legislative anticipate, informeaza agenția de știri UNIAN potrivit mediafax. Noul lider de la…

- Reuniunea solemna a Parlamentului de la Kiev consacrata acestui eveniment va incepe la orele 07:00 GMT in legislativ, potrivit rezolutiei adoptate de 315 deputati, comparativ cu minimul de 226 voturi necesare.Zelenski le-a cerut deputatilor sa fixeze data investirii sale duminica, insa…

- Aprobata in luna aprilie, dupa mai bine de sase luni de dezbateri si amendamente, noua lege a suscitat critici din partea populatiei rusofone a Ucrainei, in special in centrul si estul tarii.Legea cu privire la 'utilizarea limbii ucrainene ca limba de stat' stabileste ca limba ucraineana…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu ar trebui sa se astepte ca multi ucraineni sa-i accepte oferta de a primi pasaport rusesc, a declarat presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmand la randul lui ca este dispus sa ofere nationalitate ucraineana cetatenilor rusi, potrivit Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a spus, sambata, ca vrea sa cunoasca pozitia presedintelui ucrainean ales, Volodimir Zelenski pe tema conflictului din estul Ucrainei, pentru ca oamenii sunt obositi de conflict si asteapta o intelegere de la noul lider de la Kiev, scrie Reuters.

- Pavel Filip este presedintele fractiunii parlamentare PDM, anuntul a fost facut de deputatul democrat, Sergiu Sirbu, in plenul Parlamentului.Tot astazi, urmeaza sa fie ales presedintele Parlamentului, vicepreședinții si se formeaza Biroul permanent.