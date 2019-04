Presedintele israelian Reuven Rivlin a inceput luni consultarile cu partidele care au intrat in parlament in urma alegerilor de saptamana trecuta, cu privire la viitorul guvern, cu a carui formare este foarte probabil sa fie insarcinat sa se ocupe actualul premier Benjamin Netanyahu, informeaza dpa. Dupa ce va asculta recomandarile partidelor pentru postul de premier, presedintele va anunta ce membru al parlamentului va fi insarcinat cu formarea guvernului. Este foarte probabil ca Rivlin sa-i dea aceasta sarcina lui Netanyahu, al carui partid Likud a obtinut 36 din cele 120 de locuri in parlament…