- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti seara ca nu intentioneaza sa aiba vreo intrevedere cu omologul din Iran, Hassan Rouhani, in timp ce liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a exclus posibilitatea oricaror contacte cu Statele Unite.In contextul speculatiilor privind…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani nu a prevazut sa se intalneasca cu omologul sau american Donald Trump in marja sesiunii anuale a Adunarii Generale a ONU, a anuntat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, citat de AFP. ''Noi nu am prevazut aceasta intalnire si nu cred…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, joi, ca liderul Iranului doreste o intalnire cu Statele Unite, alimentand speculatiile privind o posibila intrevedere tete-a-tete cu omologul Hassan Rouhani in marja reuniunii Adunarii Generale a ONU ce va avea loc la New York spre sfarsitul acestei luni,…

- Presedintele american Donald Trump nu a exclus miercuri o intalnire cu omologul sau iranian Hassan Rohani in marja Adunarii Generale a ONU de la sfarsitul lunii septembrie, subliniind in acelasi timp ca nu a fost luata nicio decizie in acest sens, relateaza AFP. "Bineinteles, totul este posibil", a…

- Presedintele american Donald Trump si-a declarat intentia de a se intalni cu omologul iranian Hassan Rohani, 'daca circumstantele sunt corecte', dupa medieri facute de Emmanuel Macron, dar presedintele iranian a replicat marti ca Iranul nu va discuta cu Statele Unite pana cand nu vor ridica toate…

- Presedintele iranian Hassan Rohani a declarat joi ca sanctiunile SUA impuse sefului diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif releva un 'comportament copilaresc' si arata ca Washingtonul se teme de el, relateaza AFP si Reuters. "Ei se tem de interviurile date de ministrul nostru…

- Președintele Trump a evocat miercuri intr-o declarație televizata un scenariu extrem de periculos. El susține ca Statele Unite se afla «intr-o poziție foarte puternica» și ca, astfel, un razboi impotriva Iranului «nu va fi lung», neimplicand trupe la sol. Liderii iranieni afirma ca nu doresc razboi…