Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat la telefon cu noul premier britanic Boris Johnson, pe care l-a invitat sa efectueze o vizita in Franta in saptamanile imediat urmatoare, a indicat presedintia franceza citata vineri de AFP. Pe de alta parte, ministrul francez pentru afaceri europene l-a avertizat pe Johnson ca acordul de Brexit nu va fi renegociat, a consemnat Reuters. In convorbirea telefonica de joi seara, Emmanuel Macron - aflat in vacanta in sudul Frantei - l-a felicitat pe Boris Johnson pentru numire si a "salutat cooperarea lor in probleme bilaterale, europene si internationale",…