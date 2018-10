Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei conferinte de presa inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii ai statelor membre NATO, Stoltenberg a acuzat Rusia de incalcarea Tratatului INF, semnat in anul 1987, care interzice o intreaga clasa de rachete care ar putea fi folosite de Rusia pentru a atinge tinte in Europa, informeaza…

- Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) s-ar putea prabusi, daca ”dilema” scutului american antiracheta din Europa de Est ramane ”nerezolvata”, a amenintat marti, in presa rusa, directorul Departamentului neproliferarii si controlului armamentului din cadrul Ministerului rus de Externe Vladimir…

- Administratia Trump a impus joi sanctiuni armatei chineze pentru ca a cumparat avioane de lupta si sisteme de rachete din Rusia, incalcand sanctiunile americane impuse Moscovei pentru presupusul amestec in alegerile din SUA, din 2016. De asemenea, administratia americana a inclus pe lista neagra 33…

- Sanctiunile americane impotriva Rusiei vor ramane in vigoare pana cand aceasta isi va schimba comportamentul, a declarat vineri consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, transmite Reuters. 'Sanctiunile raman in vigoare si vor ramane in vigoare pana la schimbarea ceruta…

- "La mai putin de 24 de ore de la declaratia facuta la Antena 3, unde a vorbit clar despre existenta rachetelor balistice de la Deveselu si, deci, i-a dat dreptate, in sfarsit, chiar daca fara sa isi fi dorit asta, presdintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin care a precizat ca scutul de la Deveselu…

- Fostul președinte Traian Basescu ii cere demisia ministrului Apararii Mihai Fifor, dupa ce acesta a vorbit marti seara despre ”rachetele balistice” de la Deveselu (rachete ofensive), in conditiile in care Romania a sustinut intotdeauna ca scutul de la Deveselu are capacitate strict defensiva. ”Evident…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca este dispus sa se intalneasca cu președintele iranian Hassan Rouhani fara condiții prealabile, scrie Fox News. „Sigur ca ma voi intalni cu Iranul, daca ei chiar iși doresc aceasta intalnire. Nu știu daca sunt pregatiți inca”, a raspuns Trump, cand…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters. "Presedintele…