- Am organizat aceasta initiativa comuna pentru ca suntem sustinatorii perspectivei europene a statelor din Balcanii de Vest. Însa tin sa spun foarte clar ca acum nu se poate pune problema unor negocieri de aderare", a declarat luni, la Berlin, cancelarul gernam Angela Merkel. "Pe ordinea…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, isi va schita noua politica in urma ''marii dezbateri nationale'' pe care a convocat-o in contextul protestelor ''vestelor galbene'', in cursul unei conferinte de presa ce se va desfasura joi, 25 aprilie, a anuntat vineri Palatul Elysee, transmite agentia Reuters,…

- Pariurile, in special in sport, au devenit extrem de populare in ultimii ani in Kosovo, unde aproximativ o treime din 1,8 milioane de persoane sunt șomeri. Primul ministru, Ramush Haradinaj a declarat ca masura vizeaza "consolidarea securitații publice". "Nu vom permite ca aceste locuri sa…

- Mii de persoane au participat sambata la Belgrad la marsul de protest saptamanal impotriva presedintelui Aleksandar Vucic, informeaza dpa. Devenit obicei de la declansarea valurilor de proteste pe 8 decembrie, demonstratii au avut loc si vineri in zeci de orase, mai mici sau mai mari, de pe teritoriul…

- Un grup de manifestanti a patruns sambata in sediul postului de televiziune RTS din Belgrad, cerand incetarea controlului exercitat de presedintele Aleksandar Vucic asupra mass-media, informeaza Reuters si...

- Presedintele de dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro, a acceptat o invitatie de a vizita China si analizeaza diferite variante privind cea mai buna data pentru aceasta calatorie, a informat ambasadorul chinez la Brasilia, Yang Wanming vineri, scrie Reuters, potrivit news.ro.In timpul campaniei,…

- Serbia si Kosovo ar trebui sa nu se mai provoace reciproc si sa reia discutiile privind normalizarea relatiilor la doua decenii dupa sfarsitul razboiului, a declarat un oficial american vineri, scrie Reuters, potrivit news.ro.Oficialii occidentali considera ca relatiile tensionate din Serbia…