Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii referitoare la modificarea Codului fiscal in sensul scutirii de la plata unor impozite locale a persoanelor persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945, scutirea ramanand valabila si in cazul transferului proprietatii catre copiii acestora.



Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor…