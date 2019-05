PREMIUL NAȚIONAL DE POEZIE ,,LUCIAN BLAGA” – OPERA OMNIA, ediția a III-a Instituirea unui premiu care sa poarte numele marelui om de cultura Lucian Blaga a fost un demers firesc și necesar avand in vedere personalitatea culturala complexa și aportul adus de marele poet și filozof Lucian Blaga la promovarea culturii romanești pe plan internațional. Ediția din acest an a evenimentului va avea loc in data de 9 mai 2019, incepand cu ora 11:00, la Casa Memoriala ,,Lucian Blaga” din Lancram, unde se va decerna pentru a treia oara Premiul Național pentru Poezie ”Lucian Blaga”- Opera Omnia. La prima ediție, Premiul Național pentru Poezie ”Lucian Blaga” – Opera Omnia i-a… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

