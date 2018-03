Stiri pe aceeasi tema

Premierul Italiei, Paolo Gentiloni, si-a prezentat sambata seara demisia, dupa ce noul parlament de la Roma si-a preluat atributiile, informeaza AFP.

- Premierul Italiei, Paolo Gentiloni, si-a prezentat sambata seara demisia, dupa ce noul parlament de la Roma si-a preluat atributiile, informeaza AFP. Cabinetul condus de Gentiloni va continua sa gestioneze problemele curente pana la formarea unui nou guvern. Camera Deputatilor…

- Premierul sloven de centru-stanga Miro Cerar a demisionat dupa ce a fost pus in discutie un proiect major de infrastructura, pe fondul crizei din cadrul majoritatii, pe final de mandat, relateaza AFP.”Fortele trecutului nu ne permit sa lucram pentru generatiile viitoare (...). Imi prezint…

- Ministrul Justitiei din Republica Moldova, Alexandru Tanase, si-a anuntat, duminica dimineata, demisia, prin intermediul unei postari pe Facebook, in urma scandalului vizavi de interceptarea unei discutii telefonice pe care ar fi avut-o cu Veaceslav Platon.

- Premierul Italiei, Matteo Renzi a anuntat luni seara ca va demisiona din functia de lider al Partidului Democrat, dupa scorul slab inregistrat de partid in alegerile din Parlamentul italian, scrie cotidianului italian La Repubblica.

- 'E timpul ca oponentii nostri din Occident sa accepte noua realitate. Rachetele rusesti Kinjal sunt in serviciu, iar rachetele Avangard au intrat in productia de serie', scrie sursa citata. RIA face apel la Occident sa accepte negocieri privind securitatea, in contextul noilor arme anuntate…

- Redacția Noi.md va propune sa citiți cele mai importante știri ale zilei. Ultima ora! Comunistii cer demisia lui Iurie Leanca PLDM l-a exclus pe Sergiu Ceauș din partid Voronin comenteaza declarația lui Dudnic Revolte la Parlament: Guvernul ”ne pune macaroane pe urechi” „Dosarul pariurilor aranjate…

Un numar de 109 persoane au suferit fracturi, luxatii sau entorse ale membrelor, in ultimele 72 de ore, a declarat joi, pentru AGERPRES, managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, Alis Grasu.

- Liviu Dragnea reactioneaza nervos la declaratiilor oficialilor europeni care solicita o explicatie cu privire la solicitarea de revocare a sefei DNA."Sa dau eu explicații? Dar nu aș putea sa fiu eu arestat, ca sa inchidem subiectul? De ce sa dau eu explicații?", a afirmat presedintele PSD.…

- ZILE LIBERE 2018. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, un raport favorabil pentru propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, intalnire cu Iohannis, Dragnea, Tariceanu si Dancila Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va veni, joi, la Parlament, el urmand sa aiba o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, secretarul Biroul…

- Astazi in Parlament a fost discutata moțiunea impotriva ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici.Andrian Candu a propus respingerea fara drept de apel a moțiunii inaintate de fracțiunea PSRM.

- Cabinetul Dancila are pe ordinea de zi a ședinței de joi un proiect de lege de modificare și completare a unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice . Dupa adoptarea de catre Executiv, proiectul pleaca la Parlament, spre dezbatere și aprobare. In noiembrie 2017, ministerul condus…

- Claudiu Manda, șeful comisiei de Control SRI din Parlament, a spus ca SRI a informat ANI despre o posibila incompatibilitate a lui Klaus Iohannis chiar in ziua in care acesta s-a inscris in PNL.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sustinut joi ca Jandarmeria nu a preluat atributiile SPP si ca situatia premierului Viorica Dancila, careia i-a fost asigurata protectie de catre Jandarmerie, a fost una „excepționala”. „Avem o legislație clara, se stipuleaza clar cine asigura paza și protecția…

- Intrebat despre cooptarea lui Valcov in echipa premierului, Tariceanu a spus: ”Aceasta este o decizie care este la latitudinea prim-ministrului, care are tot dreptul sa isi selecteze grupul de consilieri”. ”Il cunosc pe Darius Valcov si am lucrat peste un an de zile cu el direct, nemijlocit…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sustinut, miercuri, ca Jandarmeria nu a preluat atributiile SPP si ca situatia premierului Viorica Dancila, careia i s-a asigurat protectie de catre Jandarmerie, este una absolut particulara, masura in cazul sau fiind una punctuala.

- Atribuțiile președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate vor fi exercitate, pana la numirea noului șef al instituției, de catre Razvan Teohari Vulcanescu, vicepreședinte al CNAS. De fapt, Vulcanescu a mai exercitat atribuțiile de șef al CNAS, in intervalul 1 septembrie -22 noiembrie 2017.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca este surprins de votul in Parlament pentru guvernul condus de Viorica Dancila. Hunor a precizat ca 2018 ar trebui sa fie unul al proiectelor importante, nu al “luptei pentru putere”. ”In 2018 va fi nevoie de un dialog permanent intre toate fortele…

- Comitetul Executiv al PSD s-ar putea reuni si vineri pentru a stabili componenta finala a Guvernului Dancila, urmand ca luni, 29 ianuarie, sa aiba loc audierile ministrilor in Parlament si votul de investitura. Potrivit declaratiilor de pana acum ale liderilor PSD, Guvernul Dancila va avea…

- Guvernul interimar condus de Mihai Fifor, ultima ședința la Palatul Victoria. Premierul interimar , ihai Fifor a declarat ca, incepand de saptamana viitoare, Executivul se va reuni sub conducerea prim-ministrului cu atributii depline si i-a urat succes Vioricai Dancila, premierul desemnat sa formeze…

- Premierul italian Paolo Gentiloni i-a transmis presedintelui american Donald Trump ca liderii isi pot apara interesele propriilor tari, insa trebuie sa aiba in vedere respectarea acordurilor internationale, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a demisionat. Anunțul vine in contextul in care premierul desemnat, Viorica Dancila, trebuie sa mearga in Parlament cu o noua echipa guvernamentala.

- Presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pentru functia de prim ministru pe Viorica Dancila, propunerea PSD-ALDE. Pentru a-si incepe oficial mandatul, Dancila trebuie sa-și formeze cabinetul și sa fie validata si de Parlament. Ionuț Gheorghe ne explica procedura pas cu pas.

- Statele Unite vor sa dezvolte un nou tip de arme nucleare, ministerul american al Apararii anunțand ca doreste o revizuire a arsenalului nuclear. Experții internaționali susțin insa ca dezvoltarea unor arme cu putere limitata crește riscul izbuncirii unui conflict nuclear, scrie AFP. Potrivit unei versiuni…

- Zecile de TIR-uri blocate timp de cateva ore bune pe Valea Prahovei au din nou liber la circulație. Polițiștii prahoveni au inceput sa lase autotrenurile sa-și continue drumul. Pentru a nu crea noi blocaje, TIR-urile incolonate incepand de la Nistorești pleaca cate zece, la anumite intervale de timp.…

- Oana Roman rupe tacerea și vorbește pentru prima oara despre cat de mult s-a schimbat prietenul ei, Liviu Varciu, dupa ce a devenit tata pentru a doua oara. Vedeta a dezvaluit și despre cat de greu i-a fost artistului sa treaca peste divorțul de Adelina. Oana Roman și Liviu Varciu se cunosc de foarte…

- Municipiul Tulcea este izolat complet din cauza condițiilor meteorologice deosebit de grele din ultimele ore. Autoritațile locale au decis ca niciun autoturism care nu aparține instituțiilor de intervenție sa nu iasa din oraș, pentru ca drumurile sunt inchise. In acest scop, au fost instituite filtre…

- Oana Roman a rabufnit, dupa ce Viorica Dancila a fost desemnata premierul Romaniei, de catre Klaus Iohannis. Vedeta și-a spus punctul de vedere in cadrul emisiunii sale OanaPunctRoman, gazduita de revista VIVA! Romania are prima femeie premier desemnat. Viorica Dancila iși alege Cabinetul și merge in…

- In ziua in care Michelle Obama a implinit 54 de ani ea și soțul sau le-au reamintit tuturor de ce sunt considerați un etalon atunci cand vine vorba de cuplul ideal. Fostul președinte i-a transmis soției sale un mesaj emoționant cu ocazia aniversarii sale. Mesajul scris de fostul șef de la Casa Alba…

- Laura Cosoi, mesaj pentru mama ei de ziua acesteia. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care apare alaturi de cea care i-a dat viața. Laura Cosoi și mama ei se ințeleg de minune și petrec foarte des timpul impreuna. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.…

- Favoriții Goffin si Wawrinka, eliminati in turul secund la Australian Open . Tenismanul belgian David Goffin, numarul 7 mondial, a fost invins in patru seturi, 1-6, 7-6 (7/5), 6-1, 7-6 (7/4), de francezul Julien Benneteau, intr-o partida disputata joi la Melbourne. In varsta de 36 ani, Benneteau a reusit…

- Sepsi, transfer de la Boavista Porto. Nou-promovata din Sfantu Gheorghe a ajuns la un acord si cu mijlocasul spaniol in varsta de 24 ani Alex Rodriguez Gorrin, care in acest sezon a fost legitimat la Boavista Porto. Gorrin a facut junioratul la clubul englez Sunderland, apoi a jucat 72 de meciuri in…

- Un autobuz a luat foc in nord-vestul Kazakhstanului, ucigand 52 de persoane, a spus ministrul de interne. Doar cinci persoane au reușit sa iasa din mașina in flacari și au scapat cu viața primid ingrijiri medicale din partea echipajelor de salvare, scrie BBC News. Accidentul s-a produs joi dimineața,…

- O femeie din Pitesti, amendata pentru ca vindea leustean fara eticheta. Aceasta a primit amnda de 100 de lei de la polițiștii locali. Femeia, care vinea leustean si marar a fost amendata de Politia Locala pentru ca nu a afisat eticheta produsului de pe taraba. In varsta de 44 de ani, din comuna Babana,…

- Cum le-a raspuns Deea Maxer celor care au ras de ea. Artista a scris un mesaj pe contul de socializare, in care a marturisit ca este des criticata, in urma aparițiilor la tv. Deea Maxer nu s-a suparat atunci cand a fost criticata pentru felul in care danseaza, ba din contra, le-a dat o replica incredibila…

- Barbat gasit mort in zapada in aceasta dimineața, la Paulești, in județul Vrancea. Un localnic a descoperit in omat trupul inert și a sunat dupa ajutor la 112. Pompierii au fost direcționați in zona, dar și un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța Vrancea. Echipele de intervenție au…

- Un numar de 21 de localitati din judetul Galati au ramas, joi, fara curent electric din cauza viscolului, fiind afectati aproape 11.500 de consumatori ai Electrica. Pe de alta parte, un autocar in care se afla 22 persoane a ramas blocat pe un drum judetean. „Din cauza viscolului un numar de 21 de localitati,…

- Tudor de la Fly Project, urmarit de DIICOT pe contul de socializare. Artistul a postat un mesaj amuzant pe contul de Facebook, unde le-a marturisit fanilor, ce a pațit. Tudor Ionescu a primit o notificare pe o retea de socializare conform careia „Diicot Oficial” ii urmareste activitatea. Prietenii virtuali…

- Dezvaluiri neștiute despre Andreea Berecleanu. Știrista de la Antena 1 a vorbit in direct la tv, despre familia ei și despre ceea ce ii place sa faca cel mai mult. Vedeta are o familie frumoasa și un soț care ii face toate poftele. „Pe partea de final a jurnalului imi permit sa fie mai altfel, cand…

- Valentin Rîciu a anuntat marti seara ca demisioneaza din functia pe care o detine la cabinetul ministrului de Interne Carmen Dan, desi nu a fost informat despre vreo acuzatie penala. "Astazi am decis sa-mi încetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca…

- Si vicepremierul Marcel Ciolacu si-a inaintat demisia din functia detinuta in Guvern, luni seara, multumindu-le colegilor sai din Cabinetul Tudose si sustinand ca se va intoarce "cu fruntea sus" in Parlament, unde va continua sa se "dedice serviciului public in beneficiul Romaniei".

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a sustinut luni, înaintea reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, ca la cabinetul lui Liviu Dragnea de la Parlament s-au strâns semnaturi de la liderii organizatiilor judetene ale PSD, el considerând ca acest lucru este "profund…

- Premierul italian Paolo Gentiloni a salutat vineri proiectul de acord guvernamental pentru crearea unei coalitii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel si social democratii lui Martin Schulz, relateaza DPA. 'Acordul intre Merkel si Schulz pune bazele pentru o coalitie…

- Anul nu incepe sub cele mai bune auspicii pentru Guvernul Tudose. Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana a demisionat. Aceasta a invocat motive de sanatate in luarea acestei decizii. Ultima actualizare: Miercuri, 03 Ianuarie 2018 16:27

- Partidul Democrat va trebui sa se confurnte cu M5S si cu partidul de dreapta Forza Italia, care doresc masuri dure pentru reducerea migratiei. Fluxul de migranti, in principal provenind din Africa sub- sahariana, reprezinta o problema majora. Paolo Gentiloni este cel de al treilea prim-ministru din…