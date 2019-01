Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de politisti irlandezi ar putea fi desfasurati la frontiera cu Irlanda de Nord daca Regatul Unit paraseste Uniunea Europeana fara sa fi ajuns la un acord pana la sfarsitul lunii martie, informeaza joi cotidianul Irish Independent, citat de Reuters, transmite AGERPRES . Problema frontierei…

- Comisia Europeana va adopta masuri temporare pentru a mentine accesul bancilor la casele de clearing cu sediul in Marea Britanie, in cazul in care nu se ajunge la un acord privind Brexitul, a afirmat joi Sabine Lautenschlaeger, membru in comitetul executiv al Bancii Centrale Europene, transmite Reuters,…

- Armata americana va extinde misiunea de susținere a securitații de-a lungul graniței SUA cu Mexic pana pe data de 30 septembrie, a anuntat luni Pentagonul, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.

- Parlamentul britanic a aprobat miercuri un amendament care o obliga pe premierul Theresa May ca, in cazul respingerii la vot in Camera Comunelor a acordului privind Brexitul pe 15 ianuarie, sa prezinte un ''plan B'' intr-un termen de cel mult trei zile, relateaza agentiile Reuters si EFE, potrivit…

- Premierul britanic Theresa May urmeaza sa-i avertizeze luni pe parlamentari privind "pagubele ireparabile" pe care le-ar putea provoca, in opinia ei, un al doilea referendum privind Brexitul, relateaza AFP si Reuters. "Distrugem increderea poporului britanic organizand un nou referendum" privind Brexitul,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca va ocoli Congresul si va recurge la armata pentru construirea zidului la granita cu Mexic, daca democratii se vor opune finantarii cerute, transmite Reuters. Intr-o serie de postari matinale pe Twitter, cu cateva ore inaintea intalnirii programate…