Stiri pe aceeasi tema

- Seismul cu magnitudinea de 5,8 pe scara Richter s-a produs marti dupa-amiaza in estul Pakistanului, provocand moartea a 8 persoane, printre care trei copii, și ranind cel puțin 100 de oameni. Epicentrul seismului a fost stabilit la 22,3 kilometri nord de orasul Jhelum, de-a lungul granitei dintre provincia…

- Consiliul ONU al drepturilor omului ar trebui sa lanseze o ancheta in Kashmirul controlat de India, unde se profileaza un posibil genocid, a declarat marti, la Geneva, ministrul pakistanez de externe Shah Mehmood Qureshi, relateaza dpa. Qureshi a criticat in fata acestui organism al ONU decizia Indiei…

- Consiliul ONU al drepturilor omului ar trebui sa lanseze o ancheta in Kashmirul controlat de India, unde se profileaza un posibil genocid, a declarat marti, la Geneva, ministrul pakistanez de externe Shah Mehmood Qureshi, relateaza dpa potrivt Agerpres. Qureshi a criticat in fata acestui organism…

- Liderul de la Casa Alba a scris pe Twitter ca a discutat cu "cei doi buni prieteni" ai sai, premierul indian Narendra Modi si cel pakistanez Imran Khan, despre caracterul urgent al necesitatii ca cele doua tari "sa actioneze pentru a reduce tensiunile din Kashmir"."O situatie delicata,…

- Opt persoane au fost ranite in Kashmir indian in manifestatii, in acest weekend, la Srinagar, unde autoritatile au reimpus restrictii stricte, termandu-se de revolte in mai multe zone in aceasta regiune himalayana, potrivit autoritatilor indiene, relateaza AFP potrivit news.roIn acest teritoriu…

- Guvernul indian a anuntat luni revocarea autonomiei constitutionale a statului Jammu-Casmir, o decizie care vizeaza plasarea acestei regiuni rebele, revendicata de Pakistan, sub tutela mai stricta a autoritatilor centrale de la New Delhi, transmit AFP si Reuters. Aceste masuri fara precedent,…

- Parlamentul indian a aprobat marti o lege care penalizeaza controversata practica a divortului imediat, care este utilizata de unii membri ai comunitatii musulmane, informeaza AGERPRES.Masura intervine dupa ce in 2017 Curtea Suprema a decis ca practica ''triplului talaq'' este neconstitutionala…

- Francezul Bernard Arnault, presedintele grupului de lux LVMH, a devenit al doilea cel mai bogat om din lume, depasindu-l pe cofondatorul Microsoft, Bill Gates, dar ramanand in urma altui american, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, potrivit unor clasamente efectuate de catre revista Forbes si agentia…