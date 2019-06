Stiri pe aceeasi tema

- Programul vizitei, organizata in contextul finalului de mandat al Președinției Romaniei la Consiliul UE, include o intrevedere cu Comisarul european pentru vecinatate și negocieri privind extinderea, Johannes Hahn. Discuțiile vor fi dedicate subiectului politicii de extindere, precum și evoluțiilor…

- Participarea secretarului de stat Alexandru Victor Micula la prima reuniune a Grupului de Lucru pentru combaterea antisemitismului din cadrul Comisiei Europene Secretarul de stat Alexandru Victor Micula a participat, la 20 iunie 2019, la Bruxelles, la prima reuniune a Grupului de Lucru pentru combaterea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca Guvernul are in lucru, intr-un stadiu avansat, un pachet de masuri privind imbunatatirea procesului electoral, aratand ca se ia in calcul ca votul sa se desfasoare pe mai multe zile, dar si extinderea votului prin corespondenta. "Imediat dupa alegerile europarlamentare,…

- Premierul Viorica Dancila a avut marți discutii cruciale cu liderii europeni. Dancila a mers la Bruxelles sa reincalzeasca relatiile cu acestea, dupa contrele din ultima vreme. Premierul s-a vazut...

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a anuntat ca la începutul saptamânii viitoare va efectua o vizita la Bruxelles, unde va avea întâlniri cu mai multi lideri europeni, între care si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, scrie Agerpres.…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al Partidului Social Democrat, a anuntat ca la inceputul saptamanii viitoare va efectua o vizita la Bruxelles, unde va avea intalniri cu mai multi lideri europeni, intre care si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.De asemenea,…

- Intrebata la Ploiești daca a reușit sa vorbeasca cu președintele despre motivarea respingerii miniștrilor, Viorica Dancila a spus ca a incercat, dar nu a reușit, potrivit Mediafax: ”Am incercat o discuție cu domnul Iohannis, sunt un om care se ține de cuvant. Am incercat luni, dar domnul președinte…

- Premierul Viorica Dancila a participat, duminica, la ceremonia de semnare a trei contracte pentru realizarea de proiecte de investiții in infrastructura, impreuna cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Premierul Viorica Dancila a acuzat "unii oameni politici romani" ca au incercat, la Bruxelles,…