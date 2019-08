Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson si omologul sau irlandez Leo Varadkar au agreat luni, in cadrul unei convorbiri telefonice de aproape o ora, sa se intalneasca la Dublin, la inceputul lunii septembrie, potrivit informatiilor furnizate de guvernele celor doua tari, informeaza Reuters. Boris Johnson a…

- ''Indiferent ce forma ia, nu vom permite ca Brexitul sa poata periclita Acordul din Vinerea Mare, inclusiv frontiera omogena dintre Republica Irlanda si (provincia) Irlanda de Nord'', a mentionat democrata Pelosi intr-o declaratie.In acordul negociat de fostul premier Theresa May cu Uniunea…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat sambata ca Brexitul reprezinta o “enorma oportunitate economica”, desi a fost tratat de predecesoarea sa Theresa May ca un “eveniment climatic ostil”, relateaza France Presse, informeaza AGERPRES . “Iesirea din Uniunea Europeana este o enorma oportunitate…

- Comisia Europeana pregatește un program în valoare de mai multe miliarde de lire pentru a ajuta Irlanda sa faca fața consecințelor economice ale unui divorț fara un acord între Marea Britanie și UE, potrivit "The Times".Potrivit ziarului, care citeaza un înalt diplomat…

- Este prea tarziu sa ajustam acum mecanismul asa-numit de "backstop" din acordul britanic de retragere din UE, a declarat un ministru irlandez miercuri, dupa ce mai multi candidati la inlocuirea premierului britanic Theresa May au spus ca dispozitivul trebuie schimbat, relateaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Dupa ce a acceptat ideea ca a esuat in a realiza Brexitul, Theresa May a anuntat vinerea trecuta ca va demisiona la 7 iunie si a declansat o cursa in cadrul Partidului Conservator pentru un inlocuitor al sau. Unii candidati au declarat ca intentioneaza sa renegocieze acordul pe care May l-a incheiat…

- Premierul irlandez Leo Varadkar a declarat vineri ca se teme ca demisia premierului britanic Theresa May sa nu faca Brexitul sa intre intr-o faza ''foarte periculoasa'' pentru Irlanda, relateaza AFP. Aceasta plecare "inseamna ca intram acum intr-o noua faza in ceea ce priveste Brexitul,…