Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara, in jurul orei 21:30, dispeceratul comun ISU-SAJ a primit un apel prin 112, care anunța ca nu se mai știe nimic despre un parapantist, cetațean francez, care zbura dinspre Brașov spre zona Comandau. Ultima data a fost vazut, ieri in jurul orei 15:30, intre localitațile Papauți și Chiuruș.…

- 68,10% din totalul elevilor din județul Covasna care au susținut probele Evaluarii Naționale pentru clasa a VIII-a, au obținut note peste 5, arata rezultatele inainte de contestații. In județul Covasna, la Evaluarea Naționala pentru clasa a VIII-a s-au inscris 1652 elevi și au participat la probe 1558…

- Serviciul voluntar al pompierilor din satul Leț a fost cel care a caștigat, sambata, Concursul profesional al serviciilor voluntare și private pentru situații de urgența, organizat la Reci. Echipa caștigatoare, care a fost recompensata cu un premiu in bani, in valoare de o mie de lei, va reprezenta…

- O eleva de la Școala Gimnaziala „Romulus Cioflec” – structura Valcele, absolventa a clasei a VIII-a, a fost premiata, vineri, de catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Covasna, pentru rezultatele școlare deosebite. Este cel de-al treilea an in care conducerea IJJ Covasna este prezenta la festivitatea…

- Un copil de 10 ani se afla intr-o stare foarte grava dupa ce a fost pur si simplu calcat in picioare de doi barbati din satul natal, Araci, comuna Valcele, judetul Covasna. Mama sa este in stare de soc si cere ajutorul autoritatilor pentru a-i pedepsi pe vinovati.

- Și in acest an Crucea Roșie Covasna dorește sa organizeze la Cernat tabara pentru copiii nevoiași din județ. Este vorba despre 60 de suflete nevinovate care traiesc intr-o saracie lucie. Pentru acești copii normalitatea inseamna altceva decat știm noi. Pentru ei, este normal sa se culce flamanzi, sa…

- Numarul total al persoanelor fizice și juridice inmatriculate in județul Covasna, in perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2019 a scazut cu peste 14% fața cel inregistrat in aceeași perioada a anului anterior, arata datele statistice ale Oficiului Național al Registrului Comerțului. Potrivit statisticilor…

- Viziunea sistemica „Educația ne unește”, lansata de Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a fost dezbatuta și de cadrele didactice de la Școala Gimnaziala „Romulus Cioflec”, din Araci și de la structurile aparținatoare – Valcele, Ariușd și Hetea. „Documentul de poziție lansat propune…