Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea s-a calificat in finala Europa League la fotbal, joi seara, dupa ce a invins formaþia germana Eintracht Frankfurt cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, la Londra, in manșa a doua a semifinalelor competi]iei, terminata la egalitate, 1-1, dupa prelungiri. Chelsea a ob]inut biletul pentru…

- Liverpool a eliminat FC Barcelona si Tottenham a trecut de Ajax Amsterdam, astfel ca vor juca pentru trofeul Ligii Campionilor la 1 mai, pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid. Trofeul Ligii Europa va fi disputat de Chelsea, care a eliminat Eintracht Frankfurt, si Arsenal, invingatoare in fata…

- Liga Campionilor are doua finaliste din Anglia, Liverpool și Tottenham, iar Europa League nu se lasa mai prejos și poate trimite tot doua echipe englezești in ultimul act.In Spania, Sevilla a capotat in fața lui Arsenal, dupa ce la Londra a fost 3-1 pentru tunari. Londonezii s-au impus cu…

- In Liga Campionilor, dupa doua semifinale senzaționale, Tottenham și Liverpool ț;i vor disputa trofeul. Acum, in Europa League avem doua meciuri cu final imprevizibil și, cine știe, poate o noua finala cu echipe din Anglia. In prima manșa, Arsenal și-a facut treaba, a invins-o pe Valencia, scor 3-1.…

- Premier League va avea 4 reprezentante in sferturile de finala ale Ligii Campionilor pentru prima data dupa ediția din 2008. Tragerea la sorți a „sferturilor" Ligii Campionilor are loc vineri, de la 13:00, liveTEXT pe GSP.ro. Liverpool s-a impus in manșa retur contra lui Bayern Munchen, scor 3-1, și…

- Fulham a fost invinsa duminica de Chelsea (1-2), in etapa a 29-a din Premier League, rezultat in urma caruia și-a ingreunat misiunea de a se salva de la retrogradare (cu 17 puncte ocupa locul 19, penultimul, la zece "lungimi" de prima poziție care asigura ramanerea in prima liga). Suporterii celei…

- Everton si Liverpool au terminat la egalitate în meciul cu numarul 233 din Merseyside Derby, scor 0-0. "Cormoranii" au pierdut astfel primul loc în Premier League, ocupat acum de Manchester City (învingatoare în aceasta etapa în fața celor de la Bournemouth, scor…