Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Politia Judeteana Prahova au fost sesizati, miercuri, in jurul orei 16.40, de reprezentantii Penitenciarului Ploiesti, despre faptul ca un barbat care executa o pedeapsa privativa de libertate, in regim deschis, a plecat de la o societate comerciala din comuna Posesti, unde desfasura…

- Politistii din Prahova sunt in alerta dupa ce un detinut a evadat de la un punct de lucru al penitenciarului din Ploiesti. Barbatul era condamnat pentru furt calificat. Se pare ca detinutul este fugit de cel putin doua ore. Gardienii au constatat disparitia barbatului abia la apelul de seara.

- Un deținut de la Penitenciarul Ploiești a evadat marți. Barbatul este condamnat pentru furt și a evadat de la un punct de lucru in localitatea Posești „In jurul orei 16,40, politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova au fost sesizati de catre reprezentantii Penitenciarului Ploiesti…

- Astazi, in jurul orelor 16:40, politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova au fost sesizati de catre reprezentantii Penitenciarului Ploiesti, cu privire la faptul ca, un barbat care executa o pedeapsa privativa de libertate, in regim deschis, a plecat de la o societate comerciala…

- Politistii germani din Ostritz au stricat petrecerea participantilor la un festival rock neo-nazist, dupa ce au confiscat de la comercianti mai mult de 4.200 de litri de bere, conform agentiei DPA, citata de CNN.

- Detinutul de la Penitenciarul Gaesti care a evadat marti, in jurul pranzului, de la un punct de lucru din Baleni a fost prins, informeaza IPJ Dambovita. Barbatul in varsta de 30 de ani a fost prins in localitatea damboviteana Comisani. Acesta urmeaza sa fie dus de la sediul IPJ Dambovita…

- Un detinut de la Penitenciarul Gaesti, judetul Dambovita, a evadat, marti, de la un punct de lucru din Baleni, iar politistii il cauta in prezent, informeaza IPJ Dambovita. "Astazi, 18 iunie, in jurul orei 14:45, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au fost…

- Barbatul evadat din Penitenciarul Gaești a fost gasit in zona unui restaurant din oraș. Lucrase acolo, anul trecut, fara paza. Post-ul Deținutul evadat a fost prins de polițiștii din Gaești apare prima data in Gazeta Dambovitei .