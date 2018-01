Povestea Neuroaxis sau cum doi prieteni au reusit sa construiasca o clinica de neurologie

Stiri pe aceeasi tema

- Stirea care a aparut sambata seara despre presupusa sarcina a Elenei Udrea nu este decat alt fake news care atrage presa din Romania si publicul intr-o noua capcana. "Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de fertilizare invitro. Este un fakenews", a declarat…

- Sorana Cirstea si brazilianca Beatriz Haddad Maia s-au calificat in optimile de finala ale probei de dublu feminin de la Australian Open, dupa ce a au invins, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-3, perechea Alicja Rosolska/Abigail Spears (Polonia/SUA), cap de serie numarul 15.In faza urmatoare, invingatoarele…

- In doar un an de zile, cu o majoritate parlamentara confortabila, PSD a reușit sa-și darame doi premieri din funcție, carora, culmea, nu le-au fost reproșate performanțele slabe, ci lipsa de comunicare. Liviu Dragnea a reușit inca o data sa se impuna in partid și sa arate ca la ora actuala este cel…

- Alerta in județul Hunedoara, unde pompierii au fost mobilizați sa salveze trei oameni dintr-o mașina cazuta in raul Jiu, in apropiere de Uricani. Doar una dintre persoane au reușit sa se salveze. Mașina in care se aflau trei persoane a plonjat, duminica dupa-amiaza, de la aproape 20 de metri in raul…

- Oana Radu, cantareața care a ajuns cunoscuta dupa ce a devenit finalista la „Vocea Romaniei”, a recunoscut in repetate randuri ca renumele sau celebritatea nu i-au ținut de foame și ca a trebuit sa faca sacrificii pentru a reuși in viața. Totuși, cu puțin timp inainte sa implineasca 24 de ani, Oana…

- Colegiul Psihologilor din Romania transmite, ca reactie la criticile privind evaluarile la care sunt supusi politistii, ca tulburarile psihice nu poti fi identificate in cadrul evaluarilor functionarilor publici cu statut special. Intr-un comunicat de presa, Colegiul Psihologilor mentioneaza ca potrivit…

- Croația va fi capitala handbalului european intre 12 și 28 ianuarie. Pentru a doua oara, dupa 2000, Croația organizeaza o noua ediție a Campionatului European, fiind astfel prima țara care se bucura de acest privilegiu, in turneele masculine. Patru orașe vor gazdui intrecerile turneului final din acest…

- "Testarea in Politia Romana si alte institutii similare nu vizeaza neaparat evaluarea clinica. Un proces de evaluare psihologica este intotdeauna eficient doar pentru obiectivele pentru care a fost gandit. In multe institutii, procesul de evaluare psihologica este gandit pentru a evalua potrivirea…

- Asa cum a promis, conducerea clubului galatean Phoenix a reusit sa mai transfere un jucator care sa acopere postul de fundas ramas descoperit dupa ce americanul Cameron Rundles a ales sa plece in Belgia de unde a avut o oferta mai buna. Este vorba de jucatorul american Jarvis Threatt, fratele lui Jay…

- Echipa nationala de handbal masculin a Romaniei a castigat Trofeul Carpati, sambata, in Sala Sporturilor din Calarasi, dupa ce a invins in finala formatia Portugaliei cu scorul de 26-23 (15-10). Tricolorii au avut un inceput foarte bun de meci si au condus cu 12-6, dar apoi a urmat o perioada…

- Prin probe imposibil de contestat, izvorate din dosarele DNA care au ajuns și au sucombat in instanțe, dar nu numai, anul 2017 a fost unul care aratat ca lupta impotriva corupției in Romania nu este de multe ori nimic altceva decat o perdea, in dosul careia se desfașoara execuții, epurari fara vreo…

- In mesajul transmis de Anul Nou, Dragnea sustine ca in acest an romanii au trait mai bine, ca masurile din programul de guvernare au dus la cresterea veniturilor populatiei si ca Parlamentul a reusit sa dezbata si sa indrepte o parte importanta a legilor Justitiei. "2017 a fost mai putin linistit decat…

- Un medic din țara noastra a trait o experiența pe care nu o va uita toata viața. A fost in moarte clinica, dar a supraviețuit, lucru pe care nic ea, ca medic, nu și-l poate explica. Un medic din Romania, Ada Calciu, care susține ca a fost in moarte clinica a povestit, la Antena 3, cum ”a murit” și apoi…

- Nadine a facut martuisiri neștiute despre viața sa. Ea a povestit cum a reușit sa renunțe la fumat și la alcool. Nadine, pe numele ei intreg Nadine Voindrouh, care anul acesta a implint 40 de ani, s-a facut remarcata in showbiz-ul din Romania dupa ce a partcvipat la show-ul „Școala Vedetelor”. Ulterior,…

- Madalina Ghenea este una dintre cele mai ravnite femei din Romania, dar si peste hotare! Frumoasa romanca a reusit sa puna pe jar inimile multor barbati celebri, dar niciunul dintre ei nu a reusit sa o multumeasca in totalitate! Ei bine, cineva a facut penru ea un gest impresionant.

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times, citat de news.ro....

- Percheziții DIICOT la medicul urolog Mihai Lucan. Procurorii DIICOT au efectuat percheziții in aceasta dimineața, injurul orei 06.15, la mai multe locuinte si o clinica din Cluj-Napoca. NCN TV Cluj-Napoca precizeaza ca descinderile il vizeaza pe celbrul medic urolog Mihai Lucan, care este suspect intr-un…

- • Desi in Romania activau peste 900 de cooperative agricole, sub 200 dintre acestea au reusit vanzari anuale mai mari de zero. Cele mai mari zece cooperative din Romania au avut vanzari totale cumulate de 412,5 mil. lei (92 mil. euro) in 2016, ceea ce reprezinta 57% din cat au reusit sa…

- – Domnule Mircea Voinea, sunteți unul dintre oamenii de afaceri din Buzau care face cinste județului in care iși desfașoara activitatea. Pe scurt, cum a debutat afacerea cu biohumus și ce v-a determinat sa investiți in acest domeniu? – Sincer, n-a debutat ca o afacere, ci ca o dorința de a asigura familiei…

- Dan Mitrea este unul dintre eroii cu care se mandrește Romania. Este medic specialist neurolog și a ales sa iși continue activitatea in țara. Iata care sunt motivele pentru care a luat aceasta decizie.

- Un producator turc, parte a unei cunoscute companii, cu o vechime de 40 de ani in domeniu și opt firme in Turcia, pregatește o mutare bomba pe piața din Romania.Acest are in plan o investiție majora care va crea sute de locuri de munca. Decizia vine in contextul in care marele producator vrea…

- Un poet clujean, Sandu Catinean din Bontida, a scris aproape 1.300 de poezii, multe cu tenta patriotica sau critica la adresa situatiei din Romania. Acestea au ajuns virale pe Facebook si sunt citite de sute de mii de romani, transmite corespondentul Mediafax.

- O tanara a fost omorata la metrou, la stația Dristor, marți seara de catre o femeie, Magdalena Șerban, din Craiova. Agresoarea incercase același lucru cu cateva ore mai devreme, la o alta stație, Costin Georgian. Tatal tinerei care a reusit sa se salveze in statia Costin Georgian a vorbit la Romania…

- Tatal tinerei ucise la metrou face primele declarații. Distrus de durere, barbatul a declarat ca nu s-a putut uita la imagini. Acesta crede ca este vina autoritaților. O tanara de 25 de ani a fost impinsa in fața metroului de o femeie de 36 de ani. Anterior, atacatoarea a incercat un gest similar asupra…

- Ministerul Apararii (MApN) a lansat vineri in dezbatere publica un proiect de lege care prevede contructia si dotarea pe un santier naval romanesc a patru corvete. Valoarea totala a proiectului ajunge la 1,6 miliarde de euro. In nota de fundamentare a proiectului de lege, MApN mentioneaza…

- Seful ING Bank, Michal Szczurek, crede ca Romania nu a ajuns inca in punctul de supraincalzire pe ciclul de crestere economica, dar va urmari cu atentie ce se intampla cu avansul PIB si daca consumul scapa de sub control. Intre timp, banca olandeza creste sustinut atat pe creditare, cat si pe depozite,…

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat marti o decizie care stabileste ca Romania nu a reusit sa ia masuri eficiente pentru a corecta o abatere bugetara semnificativa, se arata intr-un comunicat emis...

- Tricolorele au reușit sa învinga formația care a produs prima surpriza a competiției, 24-23 cu vicecampioana olimpica Franța, favorita grupei. Slovenia a început foarte bine meciul și a condus cu 5-1 și 6-2, având în prima repriza chiar și avantaj de cinci goluri, 11-6…

- Catalina Ponor, despre 1 decembrie: ”O zi in care noi am reusit sa aratam lumii ca Romania exista oriunde”. Multipla campioana olimpica, Catalina Ponor a ținut sa transmita un mesaj romanilor, cu ocazia zilei naționale. ”O zi importanta, o zi in care Romania s-a remarcat, o zi care pana la urma urmei…

- Un agricultor din Romania a obtinut o planta care produce, in acelasi timp, si cartofi si vinete. Un pasionat de agricultura din judetul Neamt a reusit, anul acesta, sa obtina o planta de cartof care a rodit si vinete. Vali Cucu a devenit cunoscut cand, aceeasi planta a dat cartofi si tomate, urmand…

- Președinții celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au reușit sa izoleze Romania pe plan extern și sa puna in pericol Parteneriatul strategic cu Statele Unite, spune europarlamentarul Monica Macovei.

- Un pasionat de agricultura din judetul Neamt a reusit, anul acesta, sa obtina o planta de cartof care a rodit si vinete. Vali Cucu a devenit cunoscut cand, aceeasi planta a dat cartofi si tomate, urmand aceeasi procedura cu cea din 2017.

- Am avut in viata publica a ultimilor 28 de ani mai multe momente de criza. Imi amintesc de zilele din decembrie 1989, cand dupa brambureala din ziua de 22, in uzina aproape totul o luase razna. Sefii au fost “demisi’ prin mitinguri spontane, fiind unsi ca lideri inginerii cei mai neimplicati, oameni…

- Magazinul online de cadouri StarGift a reusit sa ajunga la o cifra de afaceri de aproximativ 700.000 de euro dupa mai putin de doi ani de la infiintare. Totodata, StarGift a personalizat, din martie 2016 si pana in prezent, peste 100.000 de produse si a printat peste 1 milion de poze pe diferite…

- Atletul brasovean Nicolae Marian Coman (legitimat dublu la CSA Steaua Bucuresti si CSU Arad), antrenat de antrenorii brasoveni Margareta Barbu si Boga Gabriel, a reusit un sezon de toamna exraordinar! Astfel, la Campionatele Nationale de Cros care s-au desfasurat la Craiova in data de 21.10.2017, Marian…

- Vasile Puiu caștiga acum aproximativ 2.000 de euro pe luna, spune ca muncește mult, dar ca este mulțumit de alegerea facuta. La firma la care este angajat fostul edil mai lucreaza alți 250 de romani, majoritatea din zona Moldovei. „Toți vorbeau ca mi-am facut nu știu ce afaceri, ca am facut o societate…

- Pensiile private sunt vitale pentru viitor, pe masura ce presiunile asupra sistemelor publice se accentueaza, iar Romania a reusit pana acum sa construiasca un sistem excelent de pensii private si ar trebui sa nu inceapa sa il slabeasca prin reducerea nivelului contributiilor virate acestor fonduri,…

- Magazinul online CEL.ro anunța ca va organiza o noua runda de reduceri în campania de Black Friday pe data de 17 noiembrie. Vor fi adaugate alte sute de discounturi și produse noi care vor completa oferta. Retailerul declara ca obiectivul pe care și-l propune pentru Black Friday 2017 este…

- Vlad Chiricheș simte momentul bun al echipei naționale dupa venirea lui Cosmin Contra. Capitanul naționalei regreta ca Romania nu e la baraj, mai ales dupa ce a urmarit meciurile de acolo. "Vazand meciurile din play-off, regretam ca nu am reusit mai mult. E regretabil, dar nu avem ce face. Incepe o…

- Cei doi pietoni traversau strada regulamentar, pe Bulevardul Brancoveanu, cand au fost loviti de soferul care se afla in urmarirea masinii cu care se ciocnise. Incidentul s-a petrecut chiar sub ochii tatalui care era la un metru distanta de cei doi. Din primele cercetari soferul nu consumase…

- Liliana Hoarta, o asistenta medicala comunitara din judetul Bacau, a fost felicitata de reprezentantul UNICEF in Romania pentru a ca reusit sa promoveze vaccinarea excelent in cele 14 sate ale comunei in care lucreaza.

- Ministrului Tineretului si Sportului, Marius Dunca, a declarat ca autoritatile locale au baza legala sa finateze activitatilor sportive si chiar pot aloca maximum 5% din buget pentru sustinerea sportului.“Am reusit sa dam o ordonanta de urgenta care prevede ca maximum 5% din bugetul autoritatilor…

- Trupa 'paper magik', care va reprezenta Romania, in 2018, la Campionatul Mondial Global Battle of the bands (GBOB), va susține sambata un concert caritabil, banii stranși urmand a fi folosiți pentru dotarea Secției de neurologie a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii "Marie Curie", scrie AGERPRES.Intrarea…

- A jucat in zeci de filme și spectacole de teatru, iar in curand, va putea fi urmarit in cel mai noi serial al Antenei 1, “Fructul oprit”. Adrian Titieni este, fara indoiala, unul dintre cei mai talentați și indragiți actori din Romania, iar in cadrul emisiunii “Intalniri fericite”, prezentate de Irina…

- „O alta masura, spunem noi, benefica, chiar daca in media nu toata lumea e de acord cu noi - și putem sa ințelegem de ce nu este de acord cu aceasta masura, pentru ca masura se refera la transpunerea Directivei 1164 de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale, care…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea și al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania (UNCJR), Marian Oprișan, este internat intr-o clinica din București. El urmeaza sa fie externat in cursul acestei zile, dupa ce ieri a suferit o operație de deviație de sept. Președintele Marian…

- Imaginile cu Simona Halep care se bucura de vacanța au fost postate pe o rețea de socializare de catre o prietena buna a sportivei. Dupa ce a reușit sa incheie anul 2017 pe locul 1 WTA, Halep se afla intr-o perioada de refacere și relaxare inainte de sezonul care va urma si care il va incepe la Shenzhen.…

- Inaugurata in urma cu mai bine de un an și dotata la cele mai inalte standarde, clinica a funcționat doar atunci cand medicii straini au venit in Romania pentru a opera. In urma cu un an, la inceput de septembrie, era inaugurata la spitalul de copii Grigore Alexandrescu o noua clinica de Neurologie…

- ”Ce-mi pare mie rau, poate si pentru ca s-a nimerit sa expire mandatul conducerii ANRE in perioada asta, mie mi se pare ca am ratat pana acum o oportunitate care a fost criza din acest an. Adica, daca tot ai o criza si suferi de pe urma ei, pana la urma sa folosesti energia generata de criza ca sa…

- Pe Ula Konrad am cunoscut-o la Chișinau la o conferința organizata de Organizația Concordia Servicii Sociale. Ula Konrad este CEO la Concordia International și o femeie organizata și puternica, sensibila și iubitoare- un amestec ce aduce bucurie, bine, seriozitate și profesionalism. Pentru valoarea…