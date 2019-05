Povestea emoționantă a unei femei care pilotează cu picioarele FOTO O femeie din Arizona a devenit sursa de inspirație pentru femeile din intreaga lume, dupa ce a invațat sa piloteze folosindu-și picioarele. Jessica Cox s-a nascut fara brațe, astfel ca a fost nevoita sa invețe sa iși foloseasca picioarele pentru orice. Iar acum a invațat sa piloteze. „Fac cu picioarele ce alți piloți pot sa faca cu mainile”, a declarat femeia pentru CNN. Jessica Cox Dupa 30 de ani, Jessica inca nu știe de ce brațele sale nu s-au dezvoltat in uterul mamei. „Mama a avut o sarcina normala. Apoi, in ziua in care m-am nascut a fost un șoc pentru parinții mei, in special pentru mama,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

