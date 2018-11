Stiri pe aceeasi tema

- Summitul Tinerilor este cel mai amplu eveniment al mișcarii de tineret din Romania. In contextul celor 11 obiective europene rezultate in urma procesului de Dialog Structurat cu Tinerii, ediția 2018, „Construiește Europa generației tale!” a urmarit intarirea participarii tinerilor și a organizațiilor…

- Reprezentativa feminina Under 17 a Romaniei va disputa primele sale partide oficiale in perioada 22-28 octombrie, in cadrul calificarilor pentru Campionatul European de anul viitor. Romania face parte din Grupa a 3-a preliminara, alaturi de Italia, Finlanda și Muntenegru (gazda grupei). Antrenorul…

- Aseara, la ora 20.00, politistii baimareni au fost sesizati de administratorul unui local public despre o tentativa de furt comisa in incinta localului. Patrula de siguranta publica sosita la fata locului a constatat ca cele sesizate se confirma, in sensul ca o femeie si un barbat au incercat sa sustraga…

- Societatea Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile pe mai multe strazi din Baia Mare. Astfel, vineri, 5 octombrie, nu vor avea apa la robinete locuitorii de pe strazile Zorilor si Carausilor, unde pana la ora 14.00 se vor executa lucrari de cuplare conducta. Tot pana la ora 14.00 se sisteaza…

- In ultimii ani invațamantul și educația din municipiul Baia Mare, respectiv unitațile de invațamant școlare și preșcolare, beneficiaza de o atenție deosebita din partea Administrației Publice Locale. Au fost reabilitate, modernizate și dotate creșe, gradinițe, școli, licee sau colegii, iar acest demers…

- Un accident rutier s-a petrecut in dimineata de joi, 6 septembrie, peDN 1C, in Buciumi. Evenimentul rutier s-a soldat cu o persoana incarcerata. La fata locului s-au deplasat echipajul de descarcerare din Baia Mare, SMURD, o ambulanta si un echipaj de la punctul de lucru din Somcuta Mare. Victima…

- In zilele de 7 și 8 septembrie in Baia Mare se va desfasura Cupa Explorari la volei masculin. Ediția din acest an a tradiționalului turneu amical va reuni la start echipele: RC Kecskemet (Ungaria, locul 3 in ultima ediție a campionatului maghiar), CSM Campia Turzii (nou promovata in Divizia A1) și Știința…

- Surpriza de proportii pe strada Electrolizei din Baia Mare. Locatarii de la Cuprom au pus marti, 28 august mana pe maturi si pe lopeti si au facut curatenie generala in zona. “Copiii au vrut curatenie in Cuprom. Și au reușit sa iși indeplineasca visul. Au propus și au contribuit la aceasta actiune.…