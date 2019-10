Stiri pe aceeasi tema

- Colegele celor opt femei care au murit in accidentul din Ialomita sunt inca in stare de soc. Nimanui nu ii vine sa creada ca acesta s-au stins din viata in urma teribilului accident, in timp ce mergeau spre locul de munca.

- Trupurile celor opt femei care au murit sambata dimineața in accidentul din Ialomița au fost aduse acasa pentru inmormantare. Localnicii din Munteni au facut o arcada uriașa de flori la intrarea in localitate.

- Mama Karinei, fata ucisa de iubitul ei, Cosmin Titiș, in Timișoara, a publicat un mesaj cutremurator pe platforma de socializare Facebook. Femeia avea o relație excelenta cu fiica ei, iar cele doua iși exprimau adesea afecțiunea una pentru cealalta.

- Un tragic accident a avut loc in urma cu cateva ore in in localitatea Vacareni, judetul Tulcea, in care a fost implicat un autoturism marca BMW.Va amintim ca accidentul s a soldat cu 6 victime, dintre care un copil si o batrana si au pierdut viata.Unul din pasagerii din spate a filmat si a transmis…

- Ultima postare pe care omul de afaceri Marcel Toader a facut-o in mediul online dateaza de la sfarșitul lunii iulie. mesajul transmis de acesta este unul cutremurator. Marcel Toader a incetat din viața sambata, 3 august 2019, la varsta de 56 de ani, in urma unui infarct. Ultimul mesaj tranmsi de Marcel…

- Un detaliu cutremurator a ieșit la iveala in cazul tinerei Alexandra Maceșanu! Ce poza a postat adolescenta pe pagina sa de Facebook, cu doar cateva zile inainte de-a disparea misterios? Mii de oameni din intreaga țara au reacționat!

- Cele trei fetite romance, care si-au pierdut viata in accidentul teribil din Statele Unite, se numesc Julia, Angelina si Olivia. Micutele, in varsta de 6,7, si 8 ani, au murit pe loc, dupa ce masina condusa de mama lor s-a rasturnat.