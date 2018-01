Porsche Cayenne S 440 CP: Un SUV cu senzatii de coupe - test drive

Stiri pe aceeasi tema

- Au facut prima baie din noul an. Mai mulți amatori de senzații tari din Germania s-au adunat la Berlin pentru a sarbatori Revelionul intr-un mod inedit. Oamenii, deghizați in personaje de poveste s-au scaldat in apele reci ale lacului Orankesee.

- Mirela Vaida a avut parte de senzatii tari la inceput de an, urcand pana la 2.000 de metri altitudine! Prezentatoarea TV a urcat la altitudinea respectiva si cu fiica ei, Mirela Vaida realizand un clip amuzant pe care l-a publicat pe contul ei de Instagram.

- Mercedes-Benz este in acest moment, probabil, cel mai exuberant constructor din zona premium. Pai a venit cu un rival pentru X6, a tinut aproape cu GLC Coupe de BMW X4, are un pick-up in oferta si are un rival si pentru Audi A6 Allroad. Sa va mai spun de un S Class Cabrio?

- Un barbat si-a cumparat in cadrul unei licitatii organizate in SUA unul dintre cele mai pastrate modele Lancia Stratos HF Stradale. Masina a iesit din uzina Bertone din Grugliasco la 1 iulie 1974.

- O masina mai deosebita a fost vazuta de curand pe drumurile din raionul Anenii Noi. Vorbim despre un SUV sport Mercedes-Benz GLE Coupe, care a primit un kit exterior aerodinamic numit INFERNO de la atelierul de tuning rusesc TopCar.

- Simona Halep, surfing in Thailanda. Liderul WTA a incercat senzații tari pe apa. Inaintea meciului cu Johanna Konta de sambata, de la turneul demonstrativ din Thailanda, Simona Halep a avut timp și pentru distracții. Actualul lider in topul mondial feminin de tenis a incercat senzații tari pe apa. Simona…

- Unor soferi din Moldova le este pe plac sa incalce regulile de circulatie si in acelasi timp incearca pe cat este de posibil sa evite amenzile rutiere. Este si cazul unui proprietar de Porsche Cayenne care a apelat la o „metoda de protectie" clasica.

- Pentru a cunoaste avem nevoie de senzatii, iar acestea iau nastere numai prin actiunea integrala a organelor de simt. Fara organele de simt nu exista senzatii si mai ales perceptii. Cum am putea sa captam si sa prelucram informatii, daca nu am avea senzatii? Iti poti imagina viata fara sa poti auzi,…

- Ajuns pe pe cel mai inalt vulcan din America de Nord (Pico de Orizaba – 5631 m), consilierul local Cristian Niculescu Tagarlas a postat pe pagina de Facebook un scurt filmulet cu peisajul de la cei peste 5.600 de metri inaltime, dar si un mesaj referitor la aceasta experienta. Printre altele, liberalul…

- In 2002 intreaga industrie auto a privit de pe margini cum Porsche lua decizia de a lansa un SUV. In 2009 nemtii au ridicat miza si au venit cu un Cayenne diesel. Acum, la 15 ani de la prima generatie, Porsche Cayenne a venit cu o noutate. Va miza pe solutii mai verzi.

- Cheltuielile sunt mari odata cu pregatirile de sarbatori, insa, ANAF vine cu vesti extrem de bune pentru romani. Potrivit Romania TV, mai multe autiturisme de lux sunt listate la preturi foarte mici fata de cele reale. Pentru luna decembrie ofertele pornesc de la 1.375 de lei pentru un Daewoo…

- Fotocredit: Euro NCAP Euro NCAP a publicat rezultatele unor noi teste de siguranța, pe lista mașinilor ce primesc cinci stele numarandu-se noile BMW X3 , DS 7 Crossback , Jaguar E-PACE , Mercedes-Benz X-Class , Porsche Cayenne , Subaru Impreza și Subaru XV . Tot cinci stele a primit și Honda Civic…

- Noile modele de SUV-uri premium de dimensiuni medii ale Volvo, Audi si Mercedes-Benz au ajuns la vanzari mai mari in Europa decat cele inregistrate de companiile respective pe segmentul autoturismelor premium, relateaza Automotive News, potrivit News.ro. În 2016, pentru prima oară, modele…

- In 2016, pentru prima oara, modele ca Volvo XC60, Audi Q5 si BMW X3 au devenit mai populare in Europa decat versiunile sedan si wagon ale Mercedes clasa E si BMW serie 5. In prima jumatate a acestui an, vanzarile de SUV-uri premium medii au urcat cu 23-, la 242.682 de unitati, find conduse de cele ale…

- Platforma de anunturi Autovit.ro va oferi reduceri in valoare de peste 1.000.000 de euro cu ocazia celei de a patra editii de Black Friday, care va avea loc maine, 17 noiembrie. Cel mai mare discount oferit in cadrul campaniei de Black Friday Autovit.ro este de 55.000 de euro si reprezinta…

- In primavara acestui an, Google a lansat modurile de utilizare ale aplicatiei Google Maps: Explore pentru cautarea anumitor destinatii si puncte de interes, Drive pentru ghidarea auto si Transit pentru transportul public. Fiecare din cele trei moduri ofera un set unic de functii, gandite special…

- Oferte de SSD-uri de Black Friday 2017. Daca vrei sa dai viața unui calculator mai vechi sau vrei sa stochezi și mai multa memorie in laptop, trebuie sa cumperi un SSD. SSD-urile sunt dispozitive de stocare revoluționare și performanțe, care inlocuiesc deja batranele hard disk-uri, acestea sunt construite…

- Obrazul subțire, fie el și de manelist, pe cheltuiala se ține! Capii manelelor din Romania, Adrian Minune, Florin Salam și Tzanka Uraganul, au la un loc bolizi de jumatate de million euro. Și nu mai punem la socoteala limuzinele lor ”de serviciu”. Dupa un istoric in automobile sport in care a ”indoit” …

- Mercedes-Benz a anuntat lansarea in tara noastra a modelelor AMG S 65 Coupe s AMG S 65 Cabriolet. Potrivit unui comunicat remis luni dimineata Ziare.com, pretul de pornire este de 105.023 de euro, cu TVA inclus. In acesti bani beneficiati de versiuena S 450 4MATIC Coupe, cu un consum…

- In luna martie a acestui an, Skoda a dezvaluit un teaser pentru o viitoare versiune coupe a SUV-ului Kodiaq, programata pentru lansare pe piața din China in 2019. Intre timp, planurile constructorului ceh au suferit cateva modificari.

- Fotografii Automedia iarași ne bucura cu un set de imagini spion, iar de aceasta data au fost surprinse in cadru modelele Mercedes-AMG C43 si Mercedes-AMG C63 facelift! Informatiile preliminare arata ca debutul clasei C-Coupe actualizate va avea loc pana la sfarsitul acestui an.

- Cel mai mare eveniment auto din Romania, SAB & Accesorii a furnizat incepand cu anul 1993 un eveniment la standarde inalte, aducand si in acest an ultimele noutati din domeniul auto. Salonul Auto București și Accesorii este singura expoziție auto cu tradiție, fiind primul eveniment auto cu caracter…

- Proprietarul unui coupe A5, considerata o masina de clasa premium, a fost surprins in preajma orasului Chisinau folosindu-si automobilul intr-un mod care nu i-ar fi unul corespunzator. Moldoveanul transporta niste rangi metalice in portbagaj.

- Doi tineri amatori de senzatii tari s-au filmat in timpul unei partide de freerunning. Cei doi s-au provocat cu diferite acrobatii intr-o locatie plina cu obstacole. In cele 5 runde, unul dintre concurenti alege sa execute un truc, iar celalalt trebuie sa faca același lucru.

- La a 45-a editie a Salonului Auto de la Tokyo, Mitsubishi Motors Corporation (MMC) va prezenta conceptul e-Evolution, un SUV complet electric care incorporeaza noua strategie de brand a MMC exprimata prin sintagma „Drive your Ambition”.

- Mercedes-Benz a publicat lista de prețuri pentru noile Clasa S Coupe și Clasa S Cabrio facelift. Cel mai accesibil Clasa S Coupe facelift poarta indicativul S 450 4Matic și pleaca de la 105.023 de euro cu TVA.

- Dupa indelungi chinuri ale facerii, dupa zbateri si inaugurari exploatate electoral (cum altfel?), la Suceava, in capitala celei mai minunate regiuni a Romaniei, binecuvantata Bucovina, s-a redeschis Aeroportul International „Stefan cel Mare" de la Salcea. Chiar ieri, pe 25 octombrie, ...

- Imagini fierbinți au fost suprinse astazi, pe Autostrada Soarelui, de catre un șofer. Doua persoane dornice de senzații tari și-au dat frâu liber sentimenentilor chiar în mașina aflata în mers. Gestul celor doi a fost însa fotografiat de un alt participant la trafic,…

- Grupul Renault, care a raportat cumulat, un business de 5,1 miliarde de euro anul trecut, recruteaza 300 de specialisti pentru activitatile de cercetare-dezvoltare (R&D), servicii de business, fabricatie, achizitii, calitate si financiar. “Cautam candidati care sunt pasionati de masini,…

- Grupul Renault cauta de oameni in Romania pentru angajare, fiind vizate posturi de cercetare-dezvoltare, inginerie, mecanica, electronica, dar și in domeniile logistic și financiar. „Cand te gandesti la o cariera in domeniul auto, aceasta e sinonima cu pasiunea. Industria auto se transforma, de la an…

- Simona Halep va primi un automobil de lux pentru performanța de a fi numarul 1 mondial in tenis, insa nu se poate bucura de cadoul respectiv. Simona Halep va primi un automobil Porsche 911 GTS Cabriolet, in valoare de peste 110.000 de euro, pentru performanta de a ocupa locul I in clasamentul pe 2017…

- Zidul a tinut cu ele, in aceasta seara, iar raspunsurile corecte au atras bilele verzi, ca un magnet, spre sumele dorite. Nicio clipa nu le-a parasit umorul pe cele doua prietene. Au venit hotarate si au facut treaba buna.

- Polestar 1 este primul model de serie lansat sub brandul Polestar. Coupe-ul cu doua uși are propulsie hibrida, 600 de cai putere și poate fi comandat din 2019 doar pe internet și pe baza unui abonament pe 2 sau 3 ani.

- Trupa Dude Perfect nu se opreste sa-si impresioneze admiratorii. Baietii au reusit executii de la distante impresionante, fiind echipati in constume LED. Mai intaii de toate, membrii trupei au tintit cu mingea cosul de baschet.

- Trish Wagstaff este definiția curajului și a vieții traite fara limite. Varsta nu reprezinta o piedica pentru a face ceea ce ii dicteaza mintea, chiar daca asta presupune multa adrenalina.

- Tenismena Simona Halep va primi un automobil Porsche 911 GTS Cabriolet, în valoare de peste 110.000 de euro, pentru ocuparea locului I în clasamentul pe 2017, care conteaza pentru calificarea la Turneul Campioanelor de la Singapore, potrivit News.ro. În 2014, Halep a primit…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din RomA¢nia , vAƒ prezintAƒ, A®n exclusivitate, ce aEblataE au fAƒcut Denis Alibec AYi Harlem Gnohere, A®n urmAƒ cu doar cA¢teva sAƒptAƒmA¢ni. aEoeBizonulaE a plAƒtit 35.000 de euro aEoeperleiaE lui Gigi Becali A®n schimbul superbului Porsche Cayenne GTS, maAYinAƒ de care internaAionalul…

- Mașinile Simonei Halep. ”Simo” se da cu Mercedes, iar fratele umbla cu Porsche. Liderul WTA are contract de reprezentare cu Porsche, dar se urca, chiar daca nu la volan, și cu alte marci de automobile primite din partea dealerului Țiriac Auto. Vezi toate (4) fotografiile Simona Halep a fost insoțita…

- Grupul francez Renault a anuntat vineri planul strategic al companiei pentru urmatorii sase ani, potrivit caruia francezii isi propun o cifra de afaceri anuala de 70 de miliarde de euro, dublarea vanzarilor in afara Europei si dezvoltarea pe piete precum China si Rusia, lansarea a 21 de modele de…

- Imagini filmate cu camera de bord pe loturile 3 și 4 ale autostrazii A10 Sebeș – Turda, au fost publicate de Asociația Pro Infrastructura. Reamintim ca Lotul 3, intre Aiud și Decea este aproape de finalizare. Se lucreaza in multe zone la finisaje, instalare de parapete de protecție și marcaje iar promiziunile…

- „Revolutia tehnologiilor a inceput!" Declaratia ii apartine lui Carlos Ghosn (CEO Renault Group) care a prezentat astazi la Paris noua strategie numita Drive the Future. Aceasta cuprinde planurile de viitor ale grupului francez pentru perioada anilor 2017-2022.