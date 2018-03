Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, si-a anuntat - vineri, in cadrul festivitatilor cu ocazia decernarii premiului Taras Sevcenco - intentia de a semna un decret privind dezvoltarea unui program pe zece ani pentru inradacinarea si consolidarea statutului limbii ucrainene ca limba de stat, relateaza…

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, este de parere ca donatorii internaționali nu pot sa dicteze legi unei țari. Ucraina ar amana crearea unei curți independente de anticorupție, unul din motivele pentru care Fondul Monetar Internațional a decis sa rețina deocamdata urmatoarea tranșa din ajutorul…

- Autoritatile ucrainene au anuntat duminica aceasta ca au remediat penuria de gaz din tara dupa refuzul Rusiei de a-si relua livrarile, situatie care a suscitat ingrijorarea europenilor, in plin val de frig, informeaza AFP si Unian. "Avem o crestere neta a livrarilor de gaz din UE, din Polonia, Slovacia…

- Cel putin zece persoane au fost ranite, iar alte zeci au fost retinute in urma confruntarilor produse sambata, la Kiev. Confruntarile au izbucnit in momentul in care autoritatile au intervenit pentru demontarea corturilor amplasate de protestatari in jurul Parlamentului Ucrainei. Tabara de…

- Vanzarea unor rachete antitanc Ucrainei, aprobata de Statele Unite joi, constituie un „argument descurajator impotriva agresiunii ruse“ in estul tarii, a afirmat, vineri, presedintele ucrainean, Petro Porosenko.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea…

- Guvern: Obiectele din metale pretioase vor fi comercializate doar cu marca statului Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede ca obiectele din metale pretioase vor putea fi comercializate pe teritoriul Romaniei doar daca au aplicata marca statului. "În sedinta de…

- Curtea Constitutionala a Ucrainei a hotarat ca legea care prevedea dreptul de utilizare a limbilor regionale in zone cu o populatie minoritara mai mare de 10 la suta, este considerata neconstitutionala", informeaza agentia BucPress.

- Consiliul pentru afaceri externe al Uniunii Europene își exprima regretul ca noua lege electorala din Republica Moldova nu include unele recomandari-cheie ale Comisiei de la Veneția, se arata într-un comunicat oficial de la Bruxelles. Consiliul a dat publicitații…

- Ministerul Justiției a publicat, azi, raportul privind activitatea conducerii DNA, acesta conținând discursul lui Tudorel Toader de joi seara, când a prezentat motivele pentru care solicita revocarea Laurei Codruța Kovesi. Documentul conține și 11 anexe, decizii ale unor instituții și regulamente…

- Documentul, care are 36 de pagini si este insotit de 11 anexe, poate fi descarcat AICI . Raportul de 36 de pagini are ca suport argumentativ: *Doua comunicate de presa ale Inspectiei Judiciare (unul din 16 februarie 2018, celalalt din 12 ianuarie 2018) *Codul deontologic al magistratilor (aprobat…

- Ungaria face apel la Ucraina sa suspende aplicarea legii educatiei pana cand se va ajunge la un acord cu privire la detaliile acesteia referitor la maghiarii din Transcarpatia, a declarat vineri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de MTI. Drepturile minoritatilor reprezinta un aspect-cheie…

- Miercuri a inceput reuniunea de doua zile la nivelul ministrilor apararii ai tarilor membre ale NATO. Planificata sedinta a Comisiei NATO-Ucraina la nivelul ministrilor apararii nu va avea loc, din cauza ca Ungaria s-a folosit de dreptul sau de veto pentru a bloca aceasta reuniune. Pe de alta parte,…

- Stoltenberg a afirmat ca le-a cerut Ungariei si Ucrainei 'sa gaseasca o solutie si un echilibru' in legatura legea ucraineana a educatiei, prin care se restrictioneaza invatamantul in limbile minoritatilor etnice, act normativ caruia Budapesta i se opune ferm.''NATO va continua sa lucreze…

- "As vrea sa vorbesc putin de manipulare. S-a spus ca se ia independenta Justitiei. Este o mare minciuna. In primul rand ca toate aceste legi imping mai multa responsabilitate la CSM. O sa vedeti, daca va uitati in proiectul de modificare a Legii 317/2004, care e CSM-ul, veti vedea ca CSM-ul este…

- Szijjarto si Melescanu au convenit sa coopereze in continuare in opozitia lor fata de aceasta lege, astfel incat Ucraina sa nu poata incalca drepturile dobandite de minoritatile sale etnice. Cei doi oficiali, de acordCei doi oficiali au fost de acord de asemenea ca guvernul ucrainean…

- Ministerul Educatiei si Stiintei din Ucraina a prelungit perioada de tranzitie pentru implementarea "articolului lingvistic" din noua Lege a educatiei pana in 2023, a anuntat saptamana trecuta ministrul educatiei ucrainean Lilia Grinevici, conform portalului Rakurs.ua.Ministerul a acceptat…

- Masura se va aplica din data de 20 mai 2019 Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare…

- Serviciul de presa al Ministerului Educației și Științei al Ucrainei a informat ca Kievul amina intrarea in vigoare a clauzei lingvistice din Legea "Cu privire la educație" pina in anul 2023, la recomandarile Comisiei de la Veneția, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. "Am acceptat pe deplin…

- De la 20 mai 2019 pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, in conformitate cu Sistemul Track&Tracing -T&T, vizat de Art. 15 si 16 ale…

- Deputații din partea Partidului Comuniștilor (PCRM) le-au vorbit membrilor delegației Comisiei de la Veneția despre amenințarile pe care le comporta sistemul mixt de alegeri parlamentare. Ei s-au pronunțat pentru anularea Legii privind sistemul electoral mixt și revenirea la alegerile de liste de partid,…

- Opozantul Mihail Saakasvili, acuzat ca a vrut sa urzeasca o lovitura de stat in Ucraina, a fost consemnat la domiciliu, pe timpul noptii, de o Curte de Apel de la Kiev, relateaza AFP, citat de News.ro . Saakasvili urmeaza sa ramana la domiciliu in fiecare niapte, incepand de la ora 22.00 si pana la…

- Partidul National Liberal a apreciat marti, dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a admis patru obiectii privind proiectul de modificare a Legii 304/2004, ca decizia de fond asupra sesizarilor de neconstitutionalitate ar fi trebuit luata ulterior unui punct de vedere exprimat de Comisia de la…

- Ungaria se va angaja in consultari cu guvernul de la Kiev in vederea incheierii unui acord daca Ucraina isi ajusteaza legea educatiei conform intereselor minoritatii maghiare din Transcarpatia, a afirmat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa intalnirea avuta joi cu liderul Asociatiei culturale…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a efectuat joi, 11 ianuarie 2018, o vizita de lucru la Cernauți, Ucraina. In timpul vizitei Meleșcanu s-a intalnit cu omologul sau Pavlo Klimkin și au discutat subiectul Legii educației și problema școlilor cu predare in limba romana. Șeful diplomației…

- In declarația susținuta la Cernauți, șeful diplomației romane a punctat principalele elemente abordate in cadrul intrevederii cu partea ucraineana, o semnificație aparte fiind acordata problemelor minoritații romane din Ucraina, cu accent pe tema Legii ucrainene a educației. Ministrul Teodor…

- "Sunteti, conform Constitutiei, singurul mediator chemat sa actioneze atunci cand intervine o criza in functionarea autoritatilor publice. Mai mult, art. 80 alin. 2 din Constitutie ne spune ca sunteti chemat sa va exercitati functia de mediator nu numai atunci cand exista un blocaj sau un dezechilibru…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania solicita Curtii Supreme sa ia mai multe masuri in cazul Legii303/2004 statului procurorilor si judecatorilor, care a fost adoptata saptamana aceasta in Senat. Judecatorii cer sesizarea Presedintelui Romaniei pentru trimitere spre reexaminare, sesizarea CCR …

- Proiecte de reforma pe piata electricitatii din UE Ministrii energiei din Uniunea Europeana au avut ieri nevoie de multe ore de discutii pentru a gasi pozitii comune în privinta proiectelor de reforma pe piata electricitatii, propuse de Comisia Europeana în noiembrie anul trecut. Una…

- Initiativa privind modificarea sintagmei „limba moldoveneasca” in „limba romana” este o propunere cu mari riscuri pentru societatea moldoveneasca. Aceasta nu va fi promulgata de presedintele tarii in niciun caz, deoarece contravine vointei cetatenilor Republicii Moldova. Opinia ii apartine consilierului…

- Senatorul PSD de Suceava Virginel Iordache a salutat opinia adoptata de Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia) a Consiliului Europei cu privire la impactul pe care il va avea articolul 7 din Legea educatiei din Ucraina, care se refera la folosirea, in educatie, a ...

- Ministerul Invațamantului și Științei din Ucraina propune trei modele pentru predarea in limba minoritaților naționale care locuiesc pe teritoriul Ucrainei, iar in baza acestora va modifica articol 7 al Legii invațamantului. Astfel, școlarizarea va fi adaptata nevoilor elevilor ce provin din comunitati…

- Comisia Europeana pentru Democrație prin Drept, cunoscuta sub numele de Comisia de la Veneția, a publicat decizia sa privind dispozițiile Legii ucrainene „Cu privire la educație”. Documentul este disponibil pe site-ul Comisiei. Hotararea conține o serie de recomandari pentru Ucraina. In același timp,…

- Mii de suporteri ai lui Mihail Saakașvili s-au adunat duminica la o demonstrație de protest la Kiev, cerind eliberarea din detenție a fostului președinte georgian devenit politician de opoziție in Ucraina. Saakașvili a fost arestat vineri sub acuzația ca ar fi complotat cu niște oameni de afaceri cu…

- "Opinia Comisiei de la Venetia in chestiunea articolului 7 din Legea Educatiei din Ucraina - care vizeaza utilizarea limbilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale si a altor limbi, inclusiv a celor apartinand minoritatii romane - confirma punctul de vedere exprimat de Romania in aceasta chestiune.…

- Articolul 7 din Legea Educației din Ucraina - care privește dreptul persoanelor aparținând minoritaților naționale de a învața în limba lor materna - trebuie modificat în conformitate cu opinia Comisiei de la Veneția, care a dat

- Ministerul Afacerilor Externe saluta adoptarea de catre Comisia Europeana pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) a Consiliului Europei, astazi, 8 decembrie 2017, a Opiniei sale privind prevederile art. 7 al Legii educației din Ucraina, care se refera la folosirea, in…