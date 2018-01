Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, spune, referindu-se la cazul profesorului de Religie acuzat de o eleva ce se masturba in timpul orei, ca trebuie modificata legea Educatiei astfel incat un profesor care este exclus din invatamant sa nu mai poata intra in sistem o perioada de timp pentru ca acum, in…

- El a spus ca in cazul profesorului de Religie de la Copsa Mica nu poate anticipa se va finaliza ancheta, apreciind ca este un caz greu. "Sunt mai multe masuri pe care …nu pot sa va spun acum care va fi finalul anchetei de la Sibiu. Este un caz greu, dar sunt convins ca alaturi de colegii mei putem sa…

- Imaginile cu profesorul care s-ar masturba in clasa, filmate cu telefonul mobil de un elev, fac subiectul unei anchete la școala din Copșa Mica, a anunțat ministrul Educației, Liviu Pop, declarand ca este un caz greu iar “presupunerile sunt false”. Ministrul nu renunța la prevederea din Regulamentul…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, nu știe daca iși va pastra portofoliul in guvernul Viorica Dancila, dar spune ca nu persoana lui conteaza ci programul de guvernare al partidului care a caștigat alegerile.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat, joi, suspendarea cursurilor in zeci și gradinițe, la nivel național. Și pe plan local s-au mai luat astfel de decizii, masura fiind aplicata la Sinaia, din cauza vremii, și la Teișani, din cadrul condițiilor meteo.

- In timp ce ministrul Educatiei, Liviu Pop, dadea asigurari ca toți profesorii au primit salariile de vineri, in 32 de școli din Gorj banii nu ajunsesera. Statele de plata s-au blocat la Inspectoratul Scolar Gorj din cauza sporului pentru conditii vatamatoare solicitat, in continuare, de profesori.…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a emis un ordin prin care schimba regulamentul in școli. „In unitatile de invatamant sunt interzise masurile care pot limita accesul la educatie al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de catre acestia a serviciului pe scoala, interzicerea participarii la cursuri…

- Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti prin note,…

- Elevul de serviciu pe scoala, activitate cunoscuta de toti dintre noi, ziua in care unul sau doi elevi, prin rotatie, nu efectueaza cursurile scolare ci se ocupa de supravegherea intrarii in unitatea de invatamant va disparea. Anuntul a fost facut de catre ministrul Educatiei, Liviu Pop.Acesta a anuntat…

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajate in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat ca toti angajatii din invatamant vor primi in 12 sau 15 ianuarie 2018 salariile pe decembrie 2017, reactia venind dupa ce liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a avertizat ca salariile din Educatie vor intarzia, pana acum dascalii primind banii pe 9.

- Toti angajatii din invatamant vor primi in 12 sau 15 Ianuarie 2018 salariile aferente lunii Decembrie 2017, anunta Ministrul Educatiei, Liviu Pop, pe pagina lui de Facebook. Acesta precizeaza ca, in conformitate cu ordinul MFP 86 28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr 398 7.03.2017 data de plata a salariilor…

- Arhiepiscopia Argesului si Muscelului, prin Sectoarele Social Filantropic si de Misiune si Invatamant si Activitati cu Tineretul-Biroul de Catehizare, a organizat o activitate social filantropica si catehetica, la Școala Gimnaziala Valea Hotarului din Dragoslavele. Preotul slujitor Arsulescu…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, vineri, la Arad, ca Romania este singura tara din Uniunea Europeana care are profesori necalificati in sistemul de invatamant, peste 4.700 de persoane, urmand ca toate acestea sa fie specializate in urmatorii trei ani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a precizat printr-o postare pe pagina sa de Facebook ca orientarea și consilierea școlara trebuie imbunatațita, iar structura examenului de bacalaureat și perioada de susținere a probelor trebuie regandite. Iata și mesajul postat de ministrul Educației: ”Datele statistice…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Liviu Pop prezinta o statistica a absolventilor de liceu si a celor care au promovat Bacalaureatul, care nu este deloc imbucuratoare. "Datele statistice indica urmatoarele: in anul scolar 2014-2015 am avut 191.447 absolventi ai invatamantului liceal; dintre acestia…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, susține ca ziua de 1 Decembrie il obliga sa schimbe Legea cadru a Educației și sa introduca istoria printre materiile care fac parte din planul cadru.Citește și: SONDAJ de 1 Decembrie: s-au schimbat relațiile dintre romani și maghiari ”Incepe anul Centenarului. Ziua…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat ca unitațile de invațamant care sunt nefolosite de foarte mulți ani vor fi cedate autoritaților locale care le vor putea folosi ca sedii pentru camine de batrani, centre comunitare sau centre de educare permanenta, potrivit news.ro . “Sunt aproximativ 33.000…

- Informatia apare intr-un document parafat si semnat recent de ministrul Liviu Pop, prezentat de Profit.ro. "Apreciez ca se poate reglementa un model de contract pe care studentii care urmeaza cursuri universitare subventionate de stat sa-l semneze la inceputul studiilor care sa prevada ca sunt de acord…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, aflat duminica la Iasi, i-a acuzat pe liberalii ieseni ca blocheaza constructia de noi camine pentru studenti in oras, cerand conducerii PNL sa explice de ce reprezentantii liberali nu au votat planurile de urbanism in Consiliul Local, informeaza news.ro.Liviu…

- Pop: Bugetul pentru invatamant in 2018, cel mai mare buget din ultimii 10 ani Ministrul Educatiei a declarat duminica la Iasi ca anul viitor bugetul de la invatamant va fi cel mai mare din ultimii 10 ani si ca va asigura cresterile salariale promise. Ministrul a declarat ca deocamdata nu poate spune…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat, sambata, la Iași, ca manualele de clasa a V-a vor in școli incepand de luni dimineața, editurile care nu au facut livrarile urmand a fi sancționate cu 0,5% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere, potrivit AGERPRES.Citeste si: Udrea…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a precizat ca este in discutii varianta organizarii unei noi sesiuni de bacalaureat, a treia, care ar trebui organizata „undeva in decembrie, poate februarie”. El spune ca „deocamdata este o chestiune de discuții” și ca nu se va schimba nimic pentru cei care urmeaza sa…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, considera ca invațamantul romanesc este acum de nota 7, dar ca acest lucru se poate rezolva daca PSD-ALDE guverneaza „șase ani de acum incolo”. Social-democratul mai spune ca principala problema o constituie faptul ca miniștrii Educației sunt schimbați prea des.

- La doar 16 ani, Tudor Helgiu, un licean din Cluj-Napoca - pletos, vamaiot și matur - a avut curajul sa nu se lase tuns. Cam acesta va fi rezumatul unui incident școlar care a imparțit Romania in doua tabere. Adolescentul a considerat ca directorul liceului la care invața nu are dreptul sa-i ceara lui…