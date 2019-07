Stiri pe aceeasi tema

- Ponta a apreciat, la TVR1, ca la sedinta Comitetului Executiv National al PSD Viorica Dancila va fi desemnata drept candidatul la prezidentiale. El a adaugat ca dialogul va continua, "daca este cazul", adaugand ca un candidat sustinut de PSD, ALDE si Pro Romania va intra in turul II al alegerilor…

- Presedintele PSD Viorica Dancilla se intalneste, luni, de la ora 11.00, cu liderii ALDE si Pro Romania, Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta. Discutiile vizeaza o posibila sustinere a celor doua partide a candidatului PSD la prezidentiale. PSD a decis, deja, prin votul Comitetului Executiv National,…

- Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat luni ca va demisiona de la conducerea partidului in cazul in care candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale nu va ajunge in turul al doilea. "Daca candidatul PSD nu ajunge in turul II la alegeri (prezidentiale - n.r.), cu siguranta se impune…

- ​Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, a declarat ca "solutia unica" pentru ca fortele de stânga sa câstige alegerile prezidentiale din toamna acestui an ar fi realizarea unei aliante între PSD, ALDE si Pro România."Solutia unica este una singura, câstigatoare,…

- Viorica Dancila ar strange doar 6,7% din voturi, daca duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale, potrivit unui barometru IMAS realizat la sfarșitul lunii iunie. In acest sondaj au fost selectate doar raspunsurile celor care au declarat ca merg la vot, nu și ale indecișilor. Viorica Dancila…