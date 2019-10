Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila s-a aflat, luni, in Parlament, ea participand la sedintele grupurilor PSD din Camera Deputatilor si din Senat. Sefa PSD a marturisit ca a avut discutii cu cei patru parlamentari social-democrati care au semnat motiunea dar si cu alesi de la ALDE. "Am incercat sa am o discuție…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, luni, la Parlament, ca rectificarea bugetara va fi adoptata prin hotarare de guvern, urmand sa asigure localitatilor necesarul de cheltuieli curente si ca nu este pentru "mituirea" parlamentarilor. "Nu va trece motiunea. (Ma bazez, n.r.) pe buna credinta a unora…

- Deputatii Pro Romania Ion Mocioalca, Daniel Constantin, Sorin Cimpeanu si Nicolae Banicioiu au fost sunati in weekend de premierul Viorica Dancila pentru a li se oferi un post de ministru ca sa nu voteze motiunea de cenzura, a declarat luni la Parlament presedintele Pro Romania, Victor Ponta. El…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, țintește postul de comisar european, lasat acum liber prin respingerea Rovanei Plumb de catre Comisia pentru Afaceri Judiciare (JURI). Potrivit unor surse social-democrate, Victor Ponta ar putea fi nominalizat de Viorica Dancila pentru postul de comisar european, dupa…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a postat, joi, pe Facebook, un mesaj adresat militarilor din Romania in care le atrage atentia ca le-au fost taiate pensiile. ”Slugile si demagogii din echipa Viorica Dancila au decis sa va taie pensiile, exact invers decat au promis in 2016”, a scris Ponta. Acesta…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a postat, joi, pe Facebook, un mesaj adresat militarilor din Romania in care le atrage atentia ca le-au fost taiate pensiile. ”Slugile si demagogii din echipa Viorica Dancila au decis sa va taie pensiile, exact invers decat au promis in 2016”, a scris Ponta. Acesta…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca ministrul de Interne, Mihai Fifor, in loc sa stea la Ministerul de Interne pentru a rezolva multiplele probleme ale sistemului, prefera sa ii fie bodyguard premierului Viorica Dancila.Citește și: VIDEO ȘOCANT - Klaus Iohannis nici macar nu se uita…

- Dancila face tot posibilul sa-și vada implinit visul de a candida la președinția Romaniei. Calin Popescu-Tariceanu și Victor Ponta sunt doi dintre cei care o pot ajuta sau impiedica, scrie jurnalistul Dan Andronic in Evenimentul Zilei. Viorica Dancila a plecat in concediu la Neptun pentru o saptamana.…