Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, 'face un joc ascuns', 'iesind cumva sa o sprijine pe Viorica Dancila', a afirmat, luni, liderul PRO Romania, Victor Ponta, care s-a referit la anuntul privind depunerea unei motiuni de...

- "Nu cred ca ALDE paraseste guvernarea. Un partid cu 4%, cat a obtinut la ultimele alegeri, nu-si permite sa plece in acest moment de la guvernare dintr-un motiv foarte simplu, pentru ca oricum in interiorul lor majoritatea opteaza pentru ramanerea la guvernare, in conditiile in care ALDE a decontat…

- Guvernul sta pe un butoi de pulbere din cauza tensiunilor uriase din Coalitia de Guvernare. Intr-o sedinta informala a liderilor PSD, Viorica Dancila si-a anuntat colegii ca ALDE si PRO Romania...

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, da de pamant cu premierul Viorica Dancila, chiar inainte de discuțiile privind susținerea unui candidat pentru alegerile prezidențiale. Ponta susține ca Romania are nevoie urgent de un Guvern mai bun.Romania are nevoie urgent de un Guvern mai bun / nu de…

- Calin Popescu Tariceanu considera ca moțiune de cenzura impotriva premierului Viorica Dancila, care urmeaza sa fie votata marți, nu are nicio șansa sa treaca. Fost președinte al PNL, Tariceanu a dezvaluit ca urmașul sau in fruntea liberalilor, Ludovic Orban, le-a promis posturi de miniștri parlamentarilor…

- Mihai Fifor, președintele Consiliului Național și purtatorul de cuvant al PSD, a comentat la Antena 3 ce șanse sunt ca Guvernul sa pice prin moțiunea de cenzura. „Am avut la inceputul saptamanii reuniunea grupurilor parlamentare, a participat și Viorica Dancila. Colegii mei senatori și deputați au…

- Klaus Iohannis a propus partidelor politice semnarea unui Acord Politic Național pentru consolidarea parcursului european al Romaniei. Primele formațiuni care au raspuns pozitiv sunt cele din opoziție.Joi, 13 iunie, la ora 16.00, la Palatul Cotroceni, va avea loc ceremonia publica de semnare…

- Delegații ale PNL, USR și PMP discuta in Parlament, la ora transmiterii acestei știri, cu o delegație a UDMR, despre moțiunea de cenzura.PNL a realizat un draft de moțiune pe care l-a inaintat celorlalte partide pentru consultare și propuneri. Liderul PNL Ludovic Orban și-a anunțat…