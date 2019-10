Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni ca in interiorul PSD "e debandada si haos" si a afirmat ca liderii social democrati "se sinucid si vor sa distruga PSD". "Ce este acum in conducerea PSD nu mai are nicio legatura cu PSD. In primul rand, in conducerea PSD, cand am intrat eu, in 2001, erau oameni destepti. Acum, pe toti daca ii strangeti de acolo nu strangeti 10 neuroni. In al doilea rand, erau oameni interesati de social-democratie, nu de brose de mii de euro si de baroni si de sute de mii de euro cash plimbati pe aici. Mie mi se pare ca se sinucid si vor sa distruga PSD,…