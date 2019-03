Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența continua curațenia pe Valea Racilor, astazi intervin in zona podului de pe strada Mihai Eminescu. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Astazi, 11 februarie a.c., in contextul Zilei Europene a Numarului Unic de Urgenta 112, reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita al judetului Bistrita-Nasaud, Inspectoratului Judetean de Jandarmi "Gelu Voievod" Bistrita-Nasaud…

- Un accident de circulație, soldat cu doua victime, a avut loc sambata, 19 ianuarie, in jurul orei 10.26, la ieșire din localitatea Bobota. La fața locului au ajuns pompierii de la punctul de lucru Sarmașag și doua echipaje SMURD (Sarmașag și Zalau). Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean…

- Un incendiu a izbucnit in seara zilei de marți, 15 ianuarie, la sala de sport din cadrul Complexului President, in jurul orei 21.45. La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Zalau, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj cu doua autospeciale.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Timiș iși propune pentru anul 2019 sa reușeasca achiziționarea a cinci autospeciale de stingere cu apa și spuma noi. Mijloacele de intervenție ar urma sa fie aduse cu ajutorul banilor europeni. Inspectorul șef al ISU Timiș, Lucian Mihoc, a menționat astazi ca…

- Efectivele de jandarmi care vor patrula in noaptea de duminica spre luni in Lugoj vor fi suplimentate ca urmare a intreruperii alimentarii cu energie electrica in municipiu, precizeaza Jandarmeria, conform Agerpres. "La solicitarea presedintelui Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Codul Portocaliu de ninsoare a lasat, ieri și astazi, zeci de mii de timișeni fara energie electrica. La apelul prefectului Eva Andreaș, alaturi de reprezetanți ai instituțiilor de stat – Inspectoratul pentru Situații de Urgența Timiș, Consiliul Județean Timiș etc. – , dar și ai ENEL, s-au intrunit,…