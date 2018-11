Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a facut marți apel la incetarea ostilitaților in Yemen și a declarat ca negocierile coordonate de Națiunile Unite ar trebui sa inceapa luna viitoare, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Mike Pompeo a mai declarat ca atacurile cu rachete…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, si-a anulat joi participarea la forumul economic de la Riad, in plin scandal privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza AFP. ''Tocmai m-am intalnit cu presedintele Donald Trump si cu secretarul de stat…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, si-a anulat joi participarea la forumul economic de la Riad, in plin scandal privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza AFP preluata de Agerpres. ''Tocmai m-am intalnit cu presedintele Donald Trump si cu secretarul…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters…

- Editorialistul, un critic al Riadului, s-a dus la consulat pe 2 octombrie, cu demersuri administrative in vederea casatoriei sale cu o femeie turca. El nu a mai fost vazut de atunci. Ziarul scrie ca a avut acces la inregistrari audio cu ceea ce s-a intamplat in consulat.Potrivit Yeni Safak,…

- Rusia incearca sa influențeze rezultatele referendumului din Macedonia privind schimbarea denumirii țarii. O spune secretarul american al Apararii, James Mattis, care a efectuat o vizita la Skopje.

- SUA si India au inceput joi, la New Delhi, o runda de discutii pentru consolidarea relatiilor politice si din domeniul securitatii, cele doua parti sperand sa ajunga la un acord privind sporirea vanzarilor de arme americane catre tara sud-asiatica, transmite Reuters. Secretarul de stat american Mike…

- SUA si India au inceput joi, la New Delhi, o runda de discutii pentru consolidarea relatiilor politice si din domeniul securitatii, cele doua parti sperand sa ajunga la un acord privind sporirea vanzarilor de arme americane catre tara sud-asiatica, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Secretarul…