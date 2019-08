Poluarea din Bucuresti e la cote alarmante: Respiram un aer extrem de toxic mai mult de doua luni pe an

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General al Capitalei a anunțat, miercuri, punerea in dezbatere a unui proiect de hotarare, care ar urma sa intre in vigoare din 2020 și care prevede interzicerea autoturismelor non Euro, Euro 1 și Euro 2 in centrul Bucureștiului. De asemenea, șoferii mașinilor care nu sunt inmatriculate…

- Miercuri, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, masinile care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala doar dupa plata unei viniete. Masinile sub Euro 3, indiferent unde sunt inmatriculate, nu vor avea acces…

- Comisia Europeana a trimis Bulgaria in judecata pentru ca nu respecta normele de poluare cu dioxid de sulf. Vecinii noștri de la sud ajung astfel in fața Curții Europene de Justiție, dupa mai multe avertismente legate de nerespectarea normelor europene.

- Zeci de oameni au ajuns la spital ieri dimineața in urma unei scurgeri de gaz intr-un hotel din centrul Canadei, au anuntat autoritatile locale. Incidentul a avut loc la Hotelul Super 8 din orașul Winnipeg, in total fiind afectate 46 de persoane, din cele 52 prezente in cladire, care au prezentat simptome…

- “Vezi elibereaza banda 1! Pe-acolo trece STB-ul. Elibereaza unu’ te rog…!”. Este un politist de la o trecere de pietoni din AFARA unei intersectii, care comunica cu colegi de-ai sai care incearca sa faca ordine in haosul din marile intersectii de pe traseul tramvaiului 41, oprit pentru doua luni. Si,…

- Curtea Europeana de Justitie a decis miercuri ca orasele trebuie sa ia masuri daca nivelul de poluare a aerului depaseste limita admisa intr-un singur punct de masurare, mai degraba decat pe baza unei medii stabilite la nivelul unei regiuni, transmite agerpres.ro.Un raport publicat anul trecut…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis miercuri, referitor la proiectul privind ridicarea masinilor parcate neregulamentar, ca angajatii Primariei nu se vor transforma in hingheri de masini, Firea a mai precizat ca prin rectificarea bugetara nu s-au facut taieri, sub nicio forma,…

- Bucurestenii care doresc sa petreaca timp de calitate in aer liber au la dispozitie noi trasee ce pot fi parcurse atat pietonal, cu bicicleta si nautic, in cadrul proiectului "Amenajarea circuitului turistic pe lacurile Floreasca – Tei (si zonele adiacente lor)". Primarul General, Gabriela Firea: "Proiectul…