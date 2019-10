Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor sa lucreze in strainatate – aproape 2 milioane de aplicari pentru joburile din afara țarii, de la inceputul anului și pana acum. Germania, Marea Britanie și Olanda au fost țarile care au atras cei mai mulți candidați BJoburile in strainatate existente pe platforma de recrutare online eJobs.ro…

- Romanii vor sa lucreze in strainatate – aproape 2 milioane de aplicari pentru joburile din afara țarii, de la inceputul anului și pana acum. Germania, Marea Britanie și Olanda au fost țarile care au atras cei mai mulți candidați, potrivit unui comunicat al eJobs.ro. Joburile in strainatate existente…

- Romania este foarte activa pe piața covrigilor, una care exista și se mișca destul de amplu! Potrivit informațiilor oferite de siteul tridge.com, Romania a exportat, in 2018, covrigi in valoare de 126.950.000 de dolari americani. In schimb, a importat in valoare de 217.090.000 de dolari americani, scrie…

- ROMEXPO organizeaza, in perioada 26 – 29 septembrie, in Pavilionul B2 al Centrului Expozițional, doua manifestari reprezentative pentru industria frumuseții și a modei: COSMETICS BEAUTY HAIR – Expoziție Internaționala de produse și echipamente pentru cosmetica, ingrijire corporala și coafura și MODEXPO…

- Vești bune pentru fanii stilului premium inconfundabil aparținand retailerului scandinav MARC O ‘POLO: primul magazin din Romania al brandului va fi inaugurat pe 12 septembrie, in București Mall-Vitan, la parter. Magazinul va gazdui colecții vestimentare pentru femei și pentru barbați, incalțaminte,…

- 102 sportivi din 16 echipe vor lua startul, la Cluj, la cea de-a 52-a ediție a Turului Ciclist al Romaniei. Eduard Grosu, principalul varf de lance al echipei naționale a Romaniei, are un motiv in plus sa faca un rezultat mare in “Mica Bucla”. Devenit tata in urma cu cateva zile, Grosu vrea sa-i dedice…

- Grupa C Estonia - Olanda 0-4 Irlanda de Nord - Germania 0-2 Grupa E Azerbaidjan - Croatia 1-1 Ungaria - Slovacia 1-2 Grupa G Letonia - Macedonia de Nord 0-2 Polonia - Austria 0-0 Slovenia - Israel 3-2 Grupa I Rusia…

- ​Nationala de volei feminin a României a învins duminica, la Budapesta, reprezentativa Estoniei, cu scorul de 3-1, în al treilea meci din grupa C a Campionatului European, informeaza News.ro. Scorul pe seturi a fost 25-23, 30-32, 25-19, 25-21, dupa 120 minute de joc.În primul…