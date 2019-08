Polonia si Republica Ceha vor prezenta o pozitie comuna in negocierile de la nivelul Uniunii Europene cu privire la bugetul blocului comunitar pentru urmatoarea perioada de programare multianuala (2021-2027) si se vor opune taierii fondurilor pe care le primesc prin politica de coeziune a UE, ce sustine regiunile mai sarace, transmite miercuri dpa.



''Vom prezenta pozitii care sunt foarte similare si se sustin reciproc. Am discutat ce interese ale tarilor noastre vom apara in viitorul cadru bugetar'', a declarat, la Varsovia, premierul polonez Mateusz Morawiecki intr-o conferinta de…