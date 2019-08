Stiri pe aceeasi tema

- Marimea disproportionata a reparatiilor platite de Germania, aferente celui de-al Doilea Razboi Mondial, pentru pierderile imense suferite de Polonia in comparatie cu cele platite de Berlin tarilor occidentale reprezinta o discriminare, potrivit ministrului de externe polonez Jacek Czaputowicz, transmite…

- Criticile ambasadorului SUA la Berlin despre bugetul redus alocat de Germania sectorului apararii, insotite de amenintarea ca Washingtonul si-ar putea retrage trupele din aceasta tara pentru a le muta in Polonia, a provocat agitatie in randul politicienilor germani, scrie vineri agentia DPA, dupa…

- Heiko Maas, ministrul german de Externe, efectueaza o vizita în Polonia, ocazie cu care va participa la o ceremonie de comemorare a Insurecției de la Varșovia din 1944, eveniment în cursul caruia aproape 200.000 de polonezi, majoritatea civili, au murit în luptele contra trupelor Germaniei…

- Activitatea industriala a Germaniei este lenta in trimestrul doi din 2019 si datele recente arata un avans mai redus in sectorul serviciilor, se arata intr-un raport publicat de Ministerul Economiei de la Berlin, transmit DPA si Reuters, potrivit agerpres.ro."Dupa o imbunatatire a evolutiei…

- O echipa de cercetatori europeni incearca sa salveze rinocerii albi nordici, o subspecie din care mai exista doar doua femele in toata lumea, dupa ce ultimul mascul, Sudan, a murit anul trecut, potrivit MEDIAFAX.Specialiștii au anunțat, marți, ca au reușit sa implanteze un embrion obținut…

- Eveniment marcant se desfasoara zilele acestea in Municipiul Baia Mare. Aproape 400 de sportivi din 15 tari ale Europei vor lua parte la Beach Handball Challenge 2019. Intrecerea sportiva are loc in perioada 6-9 iunie, in Centrul Vechi al orasului. Actiunea, care este organizata sub patronajul Federatiei…

- Europenii si Statele Unite au blocat luni tinerea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind folosirea limbilor in Ucraina, solicitata de Rusia in ziua investirii noului presedinte ucrainean, Volodimir Zelenski, si vazuta ca o incercare vizand "sa il puna in dificultate", relateaza AFP.…